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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 04:58

Фейслесарям, у яких все в шоколаді

Трудовая миграция или почему украинский бизнес теряет бесценные кадры.
"Но не все компании готовы пересматривать зарплаты, чтобы они соответствовали экономическим реалиям. Многие до сих пор не осознали, что конкурируют за людей не только с украинским бизнесом, но и с европейским. А европейские компании предлагают нашим рабочим существенно выше зарплаты, чем в Украине."
http://uainfo.org/blognews/1527375655-t ... ryaet.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)

хорошее место, кому нравится над водой...
я над водой не хочу жить, комары, холодный мерзкий ветер...

ну да- второго деда там дача, через участок дорога на Круглик, за дорогой сразу лес, смешаный, потому сумрачный и влажный, и болото возле водонапорки (стоит еще?) в другую сторону через 15 участков- тоже лес и речка Вита, никаких комаров :mrgreen:
а ветра, который сдувал бы гнус, и правда не было- лес гасил.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:14

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав: Среди знакомых, что бы мог потянуть покупки в супермодных домах, разговоры о ЦП, НЛ и пр.ТТ саркастическую улыбку- Привет Лохам. Частные дома и строят и покупают.

частные дома на один год... через год переезжают в киев в цп и тт

ну кто там переезжает назад? те калеки, кому дом изначально не по карману, но решили не отставать?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:19

  serkondr написав:
  DmitryK написав:получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои посты про каир и могадишо, я поделился реальными данными

Все верно, но есть одно НО -состояние здоровья. Наша фирма закончила работу на объекте, 2 месяца люди работали без выходных. В основном вышло по 20000-30000грн в месяц. Средний возраст рабочих 45-50 лет. На сегодня половина болеет, спина, ноги, давление. Я к чему пишу -заработать можно , но какой ценой?

плюсую. можно трудом зарабатывать очень хорошо. но недолго.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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