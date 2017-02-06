Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Трудовая миграция или почему украинский бизнес теряет бесценные кадры. "Но не все компании готовы пересматривать зарплаты, чтобы они соответствовали экономическим реалиям. Многие до сих пор не осознали, что конкурируют за людей не только с украинским бизнесом, но и с европейским. А европейские компании предлагают нашим рабочим существенно выше зарплаты, чем в Украине." http://uainfo.org/blognews/1527375655-t ... ryaet.html
kingkongovets написав:у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)
хорошее место, кому нравится над водой... я над водой не хочу жить, комары, холодный мерзкий ветер...
ну да- второго деда там дача, через участок дорога на Круглик, за дорогой сразу лес, смешаный, потому сумрачный и влажный, и болото возле водонапорки (стоит еще?) в другую сторону через 15 участков- тоже лес и речка Вита, никаких комаров а ветра, который сдувал бы гнус, и правда не было- лес гасил.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
DmitryK написав:получается, кто работает, а не бухает, то да... маячня Франт это твои посты про каир и могадишо, я поделился реальными данными
Все верно, но есть одно НО -состояние здоровья. Наша фирма закончила работу на объекте, 2 месяца люди работали без выходных. В основном вышло по 20000-30000грн в месяц. Средний возраст рабочих 45-50 лет. На сегодня половина болеет, спина, ноги, давление. Я к чему пишу -заработать можно , но какой ценой?
плюсую. можно трудом зарабатывать очень хорошо. но недолго.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
kingkongovets написав:у меня дача в старых петривцях, это канешна не элитный круглик, но тож ниче)
хорошее место, кому нравится над водой... я над водой не хочу жить, комары, холодный мерзкий ветер...
ну да- второго деда там дача, через участок дорога на Круглик, за дорогой сразу лес, смешаный, потому сумрачный и влажный, и болото возле водонапорки (стоит еще?) в другую сторону через 15 участков- тоже лес и речка Вита, никаких комаров а ветра, который сдувал бы гнус, и правда не было- лес гасил.
знаю я эту дачу, тяжёлое у вас детство было
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hume написав:Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))
В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе. Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.
Сами придумали или от кого-то слышали? Называйте места, не стесняйтесь. Возможно кому-то будет интересна реальная история: Человек бизнесмен, к 40 расшатал здоровье в конец. Сахар, давление и пр. Это только плиточники думают, что у них работа тяжелая и спина болит. А на самом деле, после 20 лет беспрерывной гонки, он поднял голову и увидел, что пол жизни прошло и многих его знакомых уже нет. Понял, что жизнь одна и она проходит. В 2010 продал часть своих активов, вышел в наличность и решил работать для души. Пусть это будут не те деньги, но без нервов, стрелок, криминала, судов, взяток и пр. Занимался он всем ранее, начиная от продуктового ритейла и закончивая нефтепродуктами. На часть денег он купил ресторан (помещение, оборудование и пр), чтобы было где кушать и чем развлекаться. Его действительно прёт на приготовлении пищи. Остальную часть денег решил вложить в недвижимость и начал колесить по миру в поисках, где припарковать деньги. Колесить - громко сказано. Он и до этого всю Европу пропылесосил, Но с другими целями так, что имеет представление. Рассматривались и Тенерифе. Смотрел, изучал, договорился -полетел. Ситуация, как у нас - можно выхватить объект, чтобы было не дорого и не далеко от моря. Сдавать его и получать свои 6-8% годовых. Чтобы выхватить такой объект - необходимо очень хорошо знать рынок недвижимости и аренды, сидеть с наличными в ожидании объекта, который как правило всплывает в банке за долги. Вообщем история длинная ...и могла бы продолжаться долго, но встретил он своего старого приятеля. Тот в конце 90 продал свою долю в бизнесе за хорошие деньги выйдя из него. Не зная, как их эффективно вложить- проехал по миру и купил недвижимость. Как пример, в Испании была куплена вилла за 300 000 в очень перспективном районе. Рядом строился отель от известной сети, дома соответствующие и пр. Когда захотел продать, то за 150 не смог. Не поверил, риэлторам, полетел сам, чтобы на месте разобраться - так и есть. Отель после кризиса- заморожен, в городке из 50-70 домов увидел несколько проживающих. С его слов, единственная недвижимость которая может приносить хоть какие-то деньги от аренды - ОАЭ. Так что если Вы слышали рекламу на выставках европейской недвижимости, как легко вы можете купить и если что сдавать - это так же полный обман. По факту сдавая недвижимость через УК вы ещё можете остаться должны. Это я вам уже сообщаю из личного опыта.
Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:
1) много людей и положительный прирост населения 2) много долларов у этих людей.
Идеал получается - это например Нью-Йорк.
Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.
Киев попал в список ситуативно - изза проводимых "реформ" большинство населения лишилось своих сбережений, что обвалило цены на квартиры до смешных величин, негативные факторы создали большую внутреннюю миграцию (в том числе и в Киев), доходы населения начали понемногу расти от того дна, где очутились (особенно касается работяг) - поскольку за них нужно конкурировать с Польщей.
Поэтому было окно возможностей.
По мере исчерпания этих факторов (девальвационный шок проходит, внутренняя миграция в Киев уже не так всплескоподобна, цены на новострой подросли, а на готовое хоть и упали - но недостаточно для интнресного инвестирования) - Киев становится неинтересным местом для инвестиций в жилую недвижимость.
Поэтому нужно подождать, когда факторы снова сложатся благоприятно - когда очередной девал и банкопад обнулит оставшиеся сбережения, когда какой-нибудь негативный фактор сгонит понаехов с насиженных мест на переферии -в том числе и в Киев (ясно что большинство уедет за границу, но если хоть 20% уезжающих выберет Киев - это уже будет успех).
Однако как при этой ситуации сложатся общие риски - нужно будет смотреть на ситуацию и думать, думать, думать.