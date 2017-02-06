Додано: Нед 27 тра, 2018 08:39

vladimir07 написав: hume написав: Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.)) Есть такой пример, только с Тенерифе (если не ошибаюсь) Да, управляющяя компания всё делает за тебя, ты вообще под кругликом можешь бамбук курить, но забирает 50%. Сюда входят все платежи, текущие ремонты, комиссия.))



В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.

Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности. В Европе такие предложения есть и не только в Испании/Тенерифе.Испания не лучшее место для сохранения денех в недвижимости, местами рынок может проседать, нет стабильности.

Сами придумали или от кого-то слышали? Называйте места, не стесняйтесь.Возможно кому-то будет интересна реальная история:Человек бизнесмен, к 40 расшатал здоровье в конец. Сахар, давление и пр. Это только плиточники думают, что у них работа тяжелая и спина болит. А на самом деле, после 20 лет беспрерывной гонки, он поднял голову и увидел, что пол жизни прошло и многих его знакомых уже нет. Понял, что жизнь одна и она проходит. В 2010 продал часть своих активов, вышел в наличность и решил работать для души. Пусть это будут не те деньги, но без нервов, стрелок, криминала, судов, взяток и пр. Занимался он всем ранее, начиная от продуктового ритейла и закончивая нефтепродуктами.На часть денег он купил ресторан (помещение, оборудование и пр), чтобы было где кушать и чем развлекаться. Его действительно прёт на приготовлении пищи. Остальную часть денег решил вложить в недвижимость и начал колесить по миру в поисках, где припарковать деньги. Колесить - громко сказано. Он и до этого всю Европу пропылесосил, Но с другими целями так, что имеет представление. Рассматривались и Тенерифе. Смотрел, изучал, договорился -полетел. Ситуация, как у нас - можно выхватить объект, чтобы было не дорого и не далеко от моря. Сдавать его и получать свои 6-8% годовых. Чтобы выхватить такой объект - необходимо очень хорошо знать рынок недвижимости и аренды, сидеть с наличными в ожидании объекта, который как правило всплывает в банке за долги. Вообщем история длинная ...и могла бы продолжаться долго, но встретил он своего старого приятеля. Тот в конце 90 продал свою долю в бизнесе за хорошие деньги выйдя из него. Не зная, как их эффективно вложить- проехал по миру и купил недвижимость. Как пример, в Испании была куплена вилла за 300 000 в очень перспективном районе. Рядом строился отель от известной сети, дома соответствующие и пр. Когда захотел продать, то за 150 не смог. Не поверил, риэлторам, полетел сам, чтобы на месте разобраться - так и есть. Отель после кризиса- заморожен, в городке из 50-70 домов увидел несколько проживающих. С его слов, единственная недвижимость которая может приносить хоть какие-то деньги от аренды - ОАЭ.Так что если Вы слышали рекламу на выставках европейской недвижимости, как легко вы можете купить и если что сдавать - это так же полный обман. По факту сдавая недвижимость через УК вы ещё можете остаться должны. Это я вам уже сообщаю из личного опыта.