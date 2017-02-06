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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:30
Richi
вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:31
Оранжевый-хит сезона написав:
Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.
в мене муж родачки крановщик на крані,
шото ніяк не може вийти на КРЖН уже 20й год....
їздить з Малина в Бучу електричком...
навєрно бухає..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47
flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.
в мене муж родачки крановщик на крані,
шото ніяк не може вийти на КРЖН уже 20й год....
їздить з Малина в Бучу електричком...
навєрно бухає..
Він живе в реальному Києві, а не в рожефоокулярному Києві фейслеса.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47
Tribeca написав:
Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:
1) много людей и положительный прирост населения
2) много долларов у этих людей.
Идеал получается - это например Нью-Йорк.
Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.
Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.
Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй.
В НЮ вы купите просто шкаф.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 27 тра, 2018 09:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:49
kingkongovets написав:Richi
вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)
Вы тоже уполовинили своё состояние вкладывая в сомнительную недвигу по всему миру?
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Додано: Нед 27 тра, 2018 09:58
hume написав: kingkongovets написав:Richi
вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)
Вы тоже уполовинили своё состояние вкладывая в сомнительную недвигу по всему миру?
нет, я к 40 годам пришел к подобным выводам и принял аналогичные решения
а недвигу под сдачу я начал покупать еще с 90х, поэтому к покупкам квартир в барселонах и вилл в коста бравах, как поступали многие мои знакомые, всегда относился скептически)
мне повезло - сразу после вуза я попал за бугор и прожил там почти два года, там я понял шо такое быть рантье и к чему надо стремиться, в начале 90х это понимание дорогого стоило
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02
hume написав: Tribeca написав:
Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:
1) много людей и положительный прирост населения
2) много долларов у этих людей.
Идеал получается - это например Нью-Йорк.
Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.
Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.
Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй.
В НЮ вы купите просто шкаф.
Согласен что порог входа там выше намного.
С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.
Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке
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Tribeca
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:35
Tribeca написав:
Согласен что порог входа там выше намного.
С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.
Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке
Так а всё, все наши эмитенты размещаются как не в Лондоне, так в Варшаве. Наш же рынок это отдельная история, к сожалению грустная.
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hume
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:39
Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03
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hume
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Додано: Нед 27 тра, 2018 10:40
hume написав: Tribeca написав:
Согласен что порог входа там выше намного.
С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.
Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке
Так а всё, все наши эмитенты размещаются как не в Лондоне, так в Варшаве. Наш же рынок это отдельная история, к сожалению грустная.
То что эмитенты размещаются - это одна сторона вопроса.
А то что наше население лишено возможности резмещать деньги куда-либо чем в недвижимость и депозиты - это печалька.
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Tribeca
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