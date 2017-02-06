RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200120112021203>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:30

Richi

вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.

в мене муж родачки крановщик на крані,
шото ніяк не може вийти на КРЖН уже 20й год....
їздить з Малина в Бучу електричком...
навєрно бухає..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13912
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати, если реально работяги сейчас зарабатывают по 30 000. То они становятся реальными игроками пригорода и эконома в Киеве. Они привыкли жить экономно, могут вполне 15000 в месяц "скирдовать" как говорил Юра, и через годик выйти на КРЖН.

в мене муж родачки крановщик на крані,
шото ніяк не може вийти на КРЖН уже 20й год....
їздить з Малина в Бучу електричком...
навєрно бухає..
Він живе в реальному Києві, а не в рожефоокулярному Києві фейслеса.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47

  Tribeca написав:Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:

1) много людей и положительный прирост населения
2) много долларов у этих людей.

Идеал получается - это например Нью-Йорк.

Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.

Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.
Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй. :D

В НЮ вы купите просто шкаф.
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 тра, 2018 09:50, всього редагувалось 2 разів.
hume
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:49

  kingkongovets написав:Richi

вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)

Вы тоже уполовинили своё состояние вкладывая в сомнительную недвигу по всему миру?
hume
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:58

  hume написав:
  kingkongovets написав:Richi

вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)
единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)

Вы тоже уполовинили своё состояние вкладывая в сомнительную недвигу по всему миру?


нет, я к 40 годам пришел к подобным выводам и принял аналогичные решения
а недвигу под сдачу я начал покупать еще с 90х, поэтому к покупкам квартир в барселонах и вилл в коста бравах, как поступали многие мои знакомые, всегда относился скептически)
мне повезло - сразу после вуза я попал за бугор и прожил там почти два года, там я понял шо такое быть рантье и к чему надо стремиться, в начале 90х это понимание дорогого стоило
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:02

  hume написав:
  Tribeca написав:Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:

1) много людей и положительный прирост населения
2) много долларов у этих людей.

Идеал получается - это например Нью-Йорк.

Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.

Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.
Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй. :D

В НЮ вы купите просто шкаф.


Согласен что порог входа там выше намного.

С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.

Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:35

  Tribeca написав:Согласен что порог входа там выше намного.

С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.

Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке

Так а всё, все наши эмитенты размещаются как не в Лондоне, так в Варшаве. Наш же рынок это отдельная история, к сожалению грустная.
hume
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03
hume
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:40

  hume написав:
  Tribeca написав:Согласен что порог входа там выше намного.

С другой стороны, есть всякие фонды прямых инвестиций в недвигу, где со 100куе вполне реально впрыгнуть.

Еще одна беда Украины - архаика в фондовом рынке и рынке ценных бумаг. Это непростительно в 21 веке

Так а всё, все наши эмитенты размещаются как не в Лондоне, так в Варшаве. Наш же рынок это отдельная история, к сожалению грустная.

То что эмитенты размещаются - это одна сторона вопроса.

А то что наше население лишено возможности резмещать деньги куда-либо чем в недвижимость и депозиты - это печалька.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1200120112021203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1075, 1076, 1077
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10760 1955273
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 20:16
Долярчик
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23601
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.