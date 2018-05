Додано: Нед 27 тра, 2018 09:30

Richi



вы прям мою собственную историю рассказали, до мелочей и дат практически) ну почти)

единственное - доходную недвигу надо покупать там где живешь, шоп максимально упростить управление ею и обходиться без нанятых людей, они резко снижают эффективность такой инвестиции - проверено)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.