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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200120112021203

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:42

  hume написав:Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03



Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:49

  Tribeca написав:
  hume написав:Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03



Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?

эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08

  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:13

  Tribeca написав:
  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно


Ага. Все бегут из тревожных Турций и евросоюзов, и прячут свои денежные баулы в тихой гавани - Украине :mrgreen:
Поэтому гривна у крепнет
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 27 тра, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:14

Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.
Bolt
 
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  #<1 ... 1200120112021203
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