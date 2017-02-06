|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:42
hume написав:
Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03
Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:49
Tribeca написав: hume написав:
Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03
Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?
эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13912
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08
flyman написав:
эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.
Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.
Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:13
Tribeca написав: flyman написав:
эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.
Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.
Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно
Ага. Все бегут из тревожных Турций и евросоюзов, и прячут свои денежные баулы в тихой гавани - Украине
Поэтому гривна у крепнет
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Нед 27 тра, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:14
Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|