Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:42
Додано: Нед 27 тра, 2018 10:49
эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08
Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.
Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.
Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:13
Ага. Все бегут из тревожных Турций и евросоюзов, и прячут свои денежные баулы в тихой гавани - Украине
Поэтому гривна у крепнет
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 27 тра, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:14
Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Буча 3к оренда 10Кгрн з маблями в новострої
Як там в Уні 3к?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:27
зміна оператора учотки?
сьогодні "він", "вона"?
так всеж ППЦ чи "Тиха гавань", ви там опріділіться...
охфер вже прийняли?
п.с.
поняв, то шутка юмора тіпа аірмакс.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 тра, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:27
Очевидно что именно для этих экономических беженцев в Украину и приняли новый закон "о валюте", а не для того что бы перед выборами вывести весь натыренный валютный кеш.
Первые иностранцы (в основном прибалты и поляки) уже несколько лет таксуют по всей Украине. Уверен что 80% болельщиков футбола не вернутся, а правдами-неправдами будут оставаться в Киеве, создавая давление на рынок аренды, а в перспективе (как смогут выучить украинский язык и устроиться на работу) - и на рынке покупок КРЖН.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:28
сцилка !?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:29
а вы видели как центр после вчерашнего вылизали?
афигеть просто, коммунальщикам - зачет!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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