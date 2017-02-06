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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201120212031204>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:42

  hume написав:Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03



Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:49

  Tribeca написав:
  hume написав:Кстати ситуация по валюте повторилась 1:1 как и прошлые годы. Меняется только время зимнего задёрга. Сейчас можно свободно откупиться по 26.03



Так что, откупаемся на все и пристегиваем ремни?

эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:08

  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:13

  Tribeca написав:
  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно


Ага. Все бегут из тревожных Турций и евросоюзов, и прячут свои денежные баулы в тихой гавани - Украине :mrgreen:
Поэтому гривна у крепнет
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Нед 27 тра, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:14

Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Буча 3к оренда 10Кгрн з маблями в новострої

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-mill ... yDRBC.html

Як там в Уні 3к?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:27

  Tribeca написав:
  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно

зміна оператора учотки?
сьогодні "він", "вона"?
так всеж ППЦ чи "Тиха гавань", ви там опріділіться...
охфер вже прийняли?


п.с.
поняв, то шутка юмора тіпа аірмакс.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 тра, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:27

  Грйс-мэн написав:
  Tribeca написав:
  flyman написав:эвро просів, злотий посипався, турецька ліра грохнулася... і лише гривня на білом коні....


Ну, тут эти сравнения неуместны - эвроюз борется с внутренними проблемами, у Польщи тоже проблемы в экономике и политике, в Турции непонятки.

Мы то к этому не имеем отношения, Украина таких проблем к счастью не имеет.

Думаю что в наступающем кризисе не так много будет тихих гаваней, Украина как раз одна из этих гаваней, это уже очевидно


Ага. Все бегут из тревожных Турций и евросоюзов, и прячут свои денежные баулы в тихой гавани - Украине :mrgreen:
Поэтому гривна у крепнет




Очевидно что именно для этих экономических беженцев в Украину и приняли новый закон "о валюте", а не для того что бы перед выборами вывести весь натыренный валютный кеш.

Первые иностранцы (в основном прибалты и поляки) уже несколько лет таксуют по всей Украине. Уверен что 80% болельщиков футбола не вернутся, а правдами-неправдами будут оставаться в Киеве, создавая давление на рынок аренды, а в перспективе (как смогут выучить украинский язык и устроиться на работу) - и на рынке покупок КРЖН.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:28

  Bolt написав:Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.

сцилка !?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:29

а вы видели как центр после вчерашнего вылизали?
афигеть просто, коммунальщикам - зачет!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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