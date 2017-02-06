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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201120212031204

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:37

  flyman написав:
  Bolt написав:Аляк в своей ветке предсказует серьезный кризис в Украине который начнется через один , два года.

сцилка !?

следующий кризис
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на правах воскресного оффтопа, с ветки про валюту инфа про пэрэмогы:
(Выводы сами делайте)


Рейтинг армий Global Fire:
По Украине
25 место - 2010 год
20 место - 2011 год
20 место - 2012 год
21 место - 2014 год
25 место - 2015 год
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp - 29 место - 2018 год
Tribeca
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  #<1 ... 1201120212031204
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