следующий кризис
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:37
следующий кризис
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, на правах воскресного оффтопа, с ветки про валюту инфа про пэрэмогы:
(Выводы сами делайте)
Рейтинг армий Global Fire:
По Украине
25 место - 2010 год
20 место - 2011 год
20 место - 2012 год
21 место - 2014 год
25 место - 2015 год
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