Додано: Нед 27 тра, 2018 13:35

В підтримку Васєнькі з Конотопа/Березані.



Ще раз почитав оголошення в ЕКО-маркеті в Бучі.

Охоронець 8000 грн.

Родачка вернулася із заробітків із Польщі, майже 1 рік.

Закінчує ремонт в селі: переробила літню кухню і частуни хліва в житлове приміщення.

Зараз влаштувалася на роботу в Тернополі в магазин менеджером на 12000 грн.

В Київ не збирається (в Польщу те ж), так як жити має де, і працювати теж.



Трибека, пора зливати Ванючку.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.