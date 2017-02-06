следующий кризис
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:37
следующий кризис
Додано: Нед 27 тра, 2018 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, на правах воскресного оффтопа, с ветки про валюту инфа про пэрэмогы:
(Выводы сами делайте)
Рейтинг армий Global Fire:
По Украине
25 место - 2010 год
20 место - 2011 год
20 место - 2012 год
21 место - 2014 год
25 место - 2015 год
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:20
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:22
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.
ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?
ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?
Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.
К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.
По опросу на валютной ветке, подавляющее большинство держит 75% и более сбережений в долларах США. Но мы то знаем - нужно идти против стада, да и начинать с кого-то нужно - лучше это сделать с себя - и мигом на гривнедепо в укробанк. Только так можно всех переиграть.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В підтримку Васєнькі з Конотопа/Березані.
Ще раз почитав оголошення в ЕКО-маркеті в Бучі.
Охоронець 8000 грн.
Родачка вернулася із заробітків із Польщі, майже 1 рік.
Закінчує ремонт в селі: переробила літню кухню і частуни хліва в житлове приміщення.
Зараз влаштувалася на роботу в Тернополі в магазин менеджером на 12000 грн.
В Київ не збирається (в Польщу те ж), так як жити має де, і працювати теж.
Трибека, пора зливати Ванючку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 13:40
[quote="4374198:flyman"]В підтримку Васєнькі з Конотопа/Березані.
Ще раз почитав оголошення в ЕКО-маркеті в Бучі.
Охоронець 8000 грн.
Родачка вернулася із заробітків із Польщі, майже 1 рік.
Закінчує ремонт в селі: переробила літню кухню і частуни хліва в житлове приміщення.
Зараз влаштувалася на роботу в Тернополі в магазин менеджером на 12000 грн.
В Київ не збирається (в Польщу те ж), так як жити має де, і працювати теж.
Трибека, пора зливати Ванючку.[/quote]
Флай, это очень тревожная для киевских и польских лендлордов тенденция. Держите нас в курсе пожалуста.
Чтобы мы успели слить все и в укробанки - поддержать их накануне кризиса и заработать.
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:14
Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых больше всего тратят на продукты. Если сложить расходы на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими расходами.
Об этом заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.
Украинцы, по данным США, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%.
В Европе наименьшие затраты у британцев — только 8,1% на продукты и 3,8% на алкоголь и сигареты.
Последнее место по исследованиям в Нигерии, граждане которой на все это тратят почти 60%.
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:30
Ну, извини, здесь мне кажется он Вас обошел. Он поступает иначе, как с бизнесом , так и с недвижимостью - берет кого-то в долю, кто его взял в свой бизнес. Таким образом они друг от друга зависимы и каждый рулит своим бизнесом, но зарабатывает на всех. У него есть несколько коммерческих зданий. Он там в долях с партнёрами, которые живут в этих городах и рулят арендой, решают все вопросы относительно данной недвижимости. Вероятно он их взял в какой-то свой бизнес, где руку держит на пульсе.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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