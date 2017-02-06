Додано: Нед 27 тра, 2018 16:50

hume написав: Tribeca написав: Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:



1) много людей и положительный прирост населения

2) много долларов у этих людей.



Идеал получается - это например Нью-Йорк.



Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.

Что-бы зарабатывать на аренде недвижимости долго и стабильно, нужно найти место где:1) много людей и положительный прирост населения2) много долларов у этих людей.Идеал получается - это например Нью-Йорк.Дубаи, Москва, Париж - это из того что ближе.

Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.

Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй.



В НЙ вы купите просто шкаф. Там было выгодно покупать 15 лет назад. Сейчас со 100 куе вы нищеброд и будете претендовать на двушку в доме стене на 30ой станции метро с вероятной сдачей за 30 к деревянных.Сейчас из Москвы с трудом можно 200 аренд выжать, при этом объект будет реально аналогом ваших круш, куда, есть вероятность, заселятся либо Китайцы, либо Таджики всей своей огромной, дружной, и весёлой семьёй.В НЙ вы купите просто шкаф.

Каждый человек судит в меру своего опыта и количества денег, которые прошли через его руки. Потерянные деньги - закреплённый опыт. Иначе сцука никак не закрепляется в голое. Простой пример, опять же с этим человеком. Когда он вышел из части своих активов в наличность, то так же рассматривал недвижимость в Киеве. Мы посмотрели квартиру на площади Льва Толстого, на Крещатике, на Оболонской набережной (из тех что помню) и риелтор всё спрашивали: Вы скажите, что хотите? Какой бюджет? Не могли понять когда человек смотрел и квартиру вод офис и магазин за 400 т. Я так же задал этот вопрос т.к. реально не мог понять куда мы двигаемся и что ищем. Попытался рассказать за какие-то сто аренд и пр. хрень. Он мне разложил на 2 пальцах за 5 минут, за чашкой кофе, что все зависит о многих обстоятельств. Как пример, привел свою квартиру в Москве, которая сдается за 4500 в месяц и живет там сын какого-то бизнесмена. Счета оплачивает папа, а сын из всей бытовой техники включает только большой телевизор, чтобы на приставке играть. Холодильник за 1,5 года даже не включался. В худшем случае заказывает пиццу, а так питается в ресторанах. Второй пример привёл с Ялтой, где стоимость квартиры 100 в день и за 3 месяца перекрывается киевская аренда квартиры такой же стоимости. Т.е. амортизация 3 месяца вместо 12. Но так же можно сдавать квартиру и на Новый год и на 14 февраля и .... Т.е. человек смотрит на данный вопрос с высоты своего опыта и имеющихся денег.