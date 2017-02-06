Tribeca написав:

Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.По опросу на валютной ветке, подавляющее большинство держит 75% и более сбережений в долларах США. Но мы то знаем - нужно идти против стада, да и начинать с кого-то нужно - лучше это сделать с себя - и мигом на гривнедепо в укробанк. Только так можно всех переиграть.