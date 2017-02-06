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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13

  Tribeca написав:
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.

ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?

Золотые слова.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13

от скажи Флай?
а чому зарплата простого робітника чи типу охоронця в бучі повинна бути більше ніж в епенях типу конотопа, березані чи лубен???
на основі чого? це ж не Київ а теж епеня...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21

  Tribeca написав:

Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.

ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?

ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?

Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.

К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.

По опросу на валютной ветке, подавляющее большинство держит 75% и более сбережений в долларах США. Но мы то знаем - нужно идти против стада, да и начинать с кого-то нужно - лучше это сделать с себя - и мигом на гривнедепо в укробанк. Только так можно всех переиграть.

Акурт уже влетел со своей турецкой недвижимостью и депозитами по полные яйца.
То,что нас ждет новый виток девальваций и кризисов это и так понятно.
Но сейчас во всем мире стабильности для денег мало где найдешь,скорее можно потерять,даже не сохранить (Акурт ,как пример потерь)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:23

"Як тебе не любити Києве мій" "С" https://www.facebook.com/savekyiv/video ... DI4NjE0Ng/
kiev_1991
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:26

  kiev_1991 написав:"Як тебе не любити Києве мій" "С" https://www.facebook.com/savekyiv/video ... DI4NjE0Ng/

Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:34

  Васенька написав:от скажи Флай?
а чому зарплата простого робітника чи типу охоронця в бучі повинна бути більше ніж в епенях типу конотопа, березані чи лубен???
на основі чого? це ж не Київ а теж епеня...

Спитай Трибиеку, то його/її ЦА.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:34

  барабашов написав:
  kiev_1991 написав:"Як тебе не любити Києве мій" "С" https://www.facebook.com/savekyiv/video ... DI4NjE0Ng/

Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?

Я так розумію - кінець 50-х або початок 60-х.
Зверніть увагу на тролейбусний розворот на Майдані.
kiev_1991
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:45

стосовно культурного життя на периферії :)
вчора були з батьком на фіналі.
додому виїхали в 1 ночі з метро Печерська, в гараж машину поставив в 3.00. так цеж Лубни!!! 200км від Києва. витрата газу рівно на 200грн.
ПС. дешеві квитки брали через ФФУ по 70 євро...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:59

  Васенька написав:стосовно культурного життя на периферії :)
вчора були з батьком на фіналі.
додому виїхали в 1 ночі з метро Печерська, в гараж машину поставив в 3.00. так цеж Лубни!!! 200км від Києва. витрата газу рівно на 200грн.
ПС. дешеві квитки брали через ФФУ по 70 євро...

Да оно и так понятно, что долларовый миллионер может себе позволить только самые дешевые билеты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:00

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.

ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?

Золотые слова.

Еще бы знать, что сейчас делает Юра и Тайлер - и можно принимать инвест решения.
airmax78
 
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