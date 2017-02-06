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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13
Tribeca написав:
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.
ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть
- какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?
Золотые слова.
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airmax78
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:13
от скажи Флай?
а чому зарплата простого робітника чи типу охоронця в бучі повинна бути більше ніж в епенях типу конотопа, березані чи лубен???
на основі чого? це ж не Київ а теж епеня...
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Васенька
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:21
Tribeca написав:
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.
ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?
ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?
Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.
К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.
По опросу на валютной ветке, подавляющее большинство держит 75% и более сбережений в долларах США. Но мы то знаем - нужно идти против стада, да и начинать с кого-то нужно - лучше это сделать с себя - и мигом на гривнедепо в укробанк. Только так можно всех переиграть.
Акурт уже влетел со своей турецкой недвижимостью и депозитами по полные яйца.
То,что нас ждет новый виток девальваций и кризисов это и так понятно.
Но сейчас во всем мире стабильности для денег мало где найдешь,скорее можно потерять,даже не сохранить (Акурт ,как пример потерь)
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Trast
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:23
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kiev_1991
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:26
Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?
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барабашов
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:34
Васенька написав:
от скажи Флай?
а чому зарплата простого робітника чи типу охоронця в бучі повинна бути більше ніж в епенях типу конотопа, березані чи лубен???
на основі чого? це ж не Київ а теж епеня...
Спитай Трибиеку, то його/її ЦА.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:34
барабашов написав:
Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?
Я так розумію - кінець 50-х або початок 60-х.
Зверніть увагу на тролейбусний розворот на Майдані.
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kiev_1991
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:45
стосовно культурного життя на периферії
вчора були з батьком на фіналі.
додому виїхали в 1 ночі з метро Печерська, в гараж машину поставив в 3.00. так цеж Лубни!!! 200км від Києва. витрата газу рівно на 200грн.
ПС. дешеві квитки брали через ФФУ по 70 євро...
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Васенька
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:59
Васенька написав:
стосовно культурного життя на периферії
вчора були з батьком на фіналі.
додому виїхали в 1 ночі з метро Печерська, в гараж машину поставив в 3.00. так цеж Лубни!!! 200км від Києва. витрата газу рівно на 200грн.
ПС. дешеві квитки брали через ФФУ по 70 євро...
Да оно и так понятно, что долларовый миллионер может себе позволить только самые дешевые билеты.
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airmax78
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:00
airmax78 написав: Tribeca написав:
Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.
ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть
- какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?
Золотые слова.
Еще бы знать, что сейчас делает Юра и Тайлер - и можно принимать инвест решения.
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airmax78
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