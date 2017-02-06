мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:03
мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:09
Популизм, глупость и жлобство это три головы, что рвут Украину.
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