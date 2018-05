Додано: Нед 27 тра, 2018 18:38

kiev_1991 написав: барабашов написав: kiev_1991 написав: "Як тебе не любити Києве мій" "С" https://www.facebook.com/savekyiv/video ... DI4NjE0Ng/ "Як тебе не любити Києве мій" "С"

Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой? Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?

Я так розумію - кінець 50-х або початок 60-х.

Зверніть увагу на тролейбусний розворот на Майдані. Я так розумію - кінець 50-х або початок 60-х.Зверніть увагу на тролейбусний розворот на Майдані.



троллейбусный разворот на площади калинина еще в 70х был, я его прекрасно помню троллейбусный разворот на площади калинина еще в 70х был, я его прекрасно помню

