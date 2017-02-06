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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:03

мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся :)
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:09

  airmax78 написав:
  Васенька написав:стосовно культурного життя на периферії :)
вчора були з батьком на фіналі.
додому виїхали в 1 ночі з метро Печерська, в гараж машину поставив в 3.00. так цеж Лубни!!! 200км від Києва. витрата газу рівно на 200грн.
ПС. дешеві квитки брали через ФФУ по 70 євро...

Да оно и так понятно, что долларовый миллионер может себе позволить только самые дешевые билеты.

Популизм, глупость и жлобство это три головы, что рвут Украину.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.

ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?

ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?

Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.

К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.

Аляк человек одного прогноза.
Аккурт влетел со своей ставкой на лиру.
ПерПох не пишут потому что первый не хочет делиться инфо со зверинцем, второй потому что нечего.
То, что евро-лира-злотый упали, а гривна нет, это плюс гривнедеполюдям, которые слились по 28+ и, поверив в Украину, вложились в депо под +-15% годовых до лета. Сейчас, конечно, нужно будет откупаться и держать доллар в надежде на следующие ралли. Может повезет и в январе загонят под 30 чтобы под выборы победно вернуть снова на 26.
По поводу мирового кризиса. В Украине уже все было. Сейчас тут нет ни частных западных денег, ни кредитования. Ураган может причинить ущерб, положив урожай на плодородных землях, но какой ущерб он принесет пустыне? Перетряхнет с места на место песок?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kiev_1991 написав:
  барабашов написав:
  kiev_1991 написав:"Як тебе не любити Києве мій" "С" https://www.facebook.com/savekyiv/video ... DI4NjE0Ng/

Какой же это год, если на левом берегу ни одного дома, ни хрущёвочки ни сталиночки затрапезной? Начало 50х, Сталин ещё пыхтит трубкой?

Я так розумію - кінець 50-х або початок 60-х.
Зверніть увагу на тролейбусний розворот на Майдані.


троллейбусный разворот на площади калинина еще в 70х был, я его прекрасно помню
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:07

  Vlad442 написав:
По поводу мирового кризиса. В Украине уже все было. Сейчас тут нет ни частных западных денег, ни кредитования. Ураган может причинить ущерб, положив урожай на плодородных землях, но какой ущерб он принесет пустыне? Перетряхнет с места на место песок?

так що, уже кредити повертать не надо?
"всім кому должна ненька (і частний бізнес)- прощаю"

так тут, пустиня :shock: ....хотя да, такими темпами скоро буде ... кілька мільйонників і між ними безлюдний простір
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так що, уже кредити повертать не надо?

Флай, голожопых жителей цоколя меньше всего должны заботить долги страны.
Объясню на уровне обывателя - они как нибудь разберутся. Следи за собой.
  flyman написав:так тут, пустиня :shock: ....хотя да, такими темпами скоро буде ... кілька мільйонників і між ними безлюдний простір

Кстати, почему ты вернулся из земли обетованной Польши? Ты же был уже почти обладатель внж и гражданства, и тут такой дауншифт. Трибека много рассказывает о том, что все уезжают, а тут у нас на ветке такой пример... и молчит, как партизан.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:45

  Vlad442 написав:
  flyman написав:так що, уже кредити повертать не надо?

Флай, голожопых жителей цоколя меньше всего должны заботить долги страны.
Объясню на уровне обывателя - они как нибудь разберутся. Следи за собой.
  flyman написав:так тут, пустиня :shock: ....хотя да, такими темпами скоро буде ... кілька мільйонників і між ними безлюдний простір

Кстати, почему ты вернулся из земли обетованной Польши? Ты же был уже почти обладатель внж и гражданства, и тут такой дауншифт. Трибека много рассказывает о том, что все уезжают, а тут у нас на ветке такой пример... и молчит, как партизан.

тошо надо, в мене уже єсть, могу свободно переміщаться і работать і откривать бізнес в Європі.
Щас форточка возможностей открита вна неньці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тошо надо, в мене уже єсть, могу свободно переміщаться і работать і откривать бізнес в Європі.
Щас форточка возможностей открита вна неньці.

Это слив.
Повторю вопрос. Почему ты тут, в цоколе под Киевом, когда все достойные работники там гребут деньги лопатой?
На примере этой ветки я вижу, что 100 из 100 уехавших в Польшу вернулись, вкладывают деньги в местный РН и планируют вкладывать дальше.
Где правда, в твоих с Трибекой постах про безлюдную Украину, или в делах?
Vlad442
 
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