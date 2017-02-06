Додано: Нед 27 тра, 2018 18:20

Tribeca написав: Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.



ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?



ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?



Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.



К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне. Айяк прогнозирует кризис, аккурт - человек со звериным чутьем- продал все активы в Украине, дети по заграницам, сам территориально тоже не в Украине.ПерПох не пишет про удачные спекуляции, аирмакс откупил назад прэлэсть - какие еще индикаторы приближающегося кризиса нужны?ЗЫ: турецкая лира упала более чем на 20%, на 10% за два месяца просел "деревяный", че со злотым, знатоки?Итальянские бонды бьют рекорды по процентам, США поднимают учетную ставку.К счастью мы живем в оазисе, в тихой гавани гривневой ликвидности. Честно говоря доволен и всем рекомендую держать деньги в Украине, желательно в гривне.

Аляк человек одного прогноза.Аккурт влетел со своей ставкой на лиру.ПерПох не пишут потому что первый не хочет делиться инфо со зверинцем, второй потому что нечего.То, что евро-лира-злотый упали, а гривна нет, это плюс гривнедеполюдям, которые слились по 28+ и, поверив в Украину, вложились в депо под +-15% годовых до лета. Сейчас, конечно, нужно будет откупаться и держать доллар в надежде на следующие ралли. Может повезет и в январе загонят под 30 чтобы под выборы победно вернуть снова на 26.По поводу мирового кризиса. В Украине уже все было. Сейчас тут нет ни частных западных денег, ни кредитования. Ураган может причинить ущерб, положив урожай на плодородных землях, но какой ущерб он принесет пустыне? Перетряхнет с места на место песок?