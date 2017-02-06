мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:03
мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:09
Популизм, глупость и жлобство это три головы, что рвут Украину.
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аляк человек одного прогноза.
Аккурт влетел со своей ставкой на лиру.
ПерПох не пишут потому что первый не хочет делиться инфо со зверинцем, второй потому что нечего.
То, что евро-лира-злотый упали, а гривна нет, это плюс гривнедеполюдям, которые слились по 28+ и, поверив в Украину, вложились в депо под +-15% годовых до лета. Сейчас, конечно, нужно будет откупаться и держать доллар в надежде на следующие ралли. Может повезет и в январе загонят под 30 чтобы под выборы победно вернуть снова на 26.
По поводу мирового кризиса. В Украине уже все было. Сейчас тут нет ни частных западных денег, ни кредитования. Ураган может причинить ущерб, положив урожай на плодородных землях, но какой ущерб он принесет пустыне? Перетряхнет с места на место песок?
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
троллейбусный разворот на площади калинина еще в 70х был, я его прекрасно помню
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:07
так що, уже кредити повертать не надо?
"всім кому должна ненька (і частний бізнес)- прощаю"
так тут, пустиня ....хотя да, такими темпами скоро буде ... кілька мільйонників і між ними безлюдний простір
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Флай, голожопых жителей цоколя меньше всего должны заботить долги страны.
Объясню на уровне обывателя - они как нибудь разберутся. Следи за собой.
Кстати, почему ты вернулся из земли обетованной Польши? Ты же был уже почти обладатель внж и гражданства, и тут такой дауншифт. Трибека много рассказывает о том, что все уезжают, а тут у нас на ветке такой пример... и молчит, как партизан.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:45
тошо надо, в мене уже єсть, могу свободно переміщаться і работать і откривать бізнес в Європі.
Щас форточка возможностей открита вна неньці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это слив.
Повторю вопрос. Почему ты тут, в цоколе под Киевом, когда все достойные работники там гребут деньги лопатой?
На примере этой ветки я вижу, что 100 из 100 уехавших в Польшу вернулись, вкладывают деньги в местный РН и планируют вкладывать дальше.
Где правда, в твоих с Трибекой постах про безлюдную Украину, или в делах?
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:14
Влад, за мене не переживай, маю план В і резерв в Польщі (+ щомісячних 200 злотих у випадку виходу на пенсію) і вільний доступ до ринку праці і капіталу в межах Європи на випадок ППЦа в наненьці.
А поки що, користуючись ситуацією на ринку та економіці, виходить вигидніше бути вна неньці, а якщо запропонують офер на 100Койро в Німеччині, то прийму.
А був би впевнений в перспективах КРЖН, то би взяв стояк Круш
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 тра, 2018 20:21, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ой не - прочитав про партнеров беру свои слова назад сам)
совместное владение инвест недвигой - гарантированный конфликт в будущем, нафиг нафиг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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