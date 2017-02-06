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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:20

flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:23

  барабашов написав:flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай

то не я ...почитай прогнози ООН і МВФ .... лінки тут кидали....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:31

  барабашов написав:flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай



Барабашов, 25-27 млн будут буквально после еще одной пятилетки неумелого правления и воровства.

Поэтому нужно сделать правильный выбор.

А выбор у нас без выбора - все поголовно кандидаты - чьи-то ставленники олигархов.

Ни одного вменяемого с вменяемой программой - как небыло так и нет.

Победит банально тот, у кого антирейтинг меньше. А это не есть гуд.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:36

  Tribeca написав:
  барабашов написав:flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай



Барабашов, 25-27 млн будут буквально после еще одной пятилетки неумелого правления и воровства.

Поэтому нужно сделать правильный выбор.

А выбор у нас без выбора - все поголовно кандидаты - чьи-то ставленники олигархов.

Ни одного вменяемого с вменяемой программой - как небыло так и нет.

Победит банально тот, у кого антирейтинг меньше. А это не есть гуд.

досвід феодальної Речі Посполітої показав, що можна докеруватися до трьох поділів, і одна із загроз, що така держава як Україна може зникнути з глобуса, абозалишитися, але з новою Руїною, як історичний період.

Хоча Сомалі якось існує не як держава.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 тра, 2018 20:40, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:38

  flyman написав:
  барабашов написав:flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай

то не я ...почитай прогнози ООН і МВФ .... лінки тут кидали....

Эти ватные организации нельзя цитировать, даже в наших центральных СМИ это считается плохим тоном. Только 5-ый канал - уж они то точно никогда не соврут, да-да
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:46

  Vlad442 написав:На примере этой ветки я вижу, что 100 из 100 уехавших в Польшу вернулись, вкладывают деньги в местный РН и планируют вкладывать дальше.
Где правда, в твоих с Трибекой постах про безлюдную Украину, или в делах?

Так это... теперь цены КРЖН 100% ракетой вверх? Все же возвращаются, да причем еще и, по Вашему утверждению, с деньгами, чтобы уж точно вложиться в КРЖН.
Правда, все ресурсы говорят о том, что постепенно падаем по ценам, и почему бы это? Гм... мне видится так - или они все хором заблуждаются, или Вы что-то там со статистикой возвращающихся с победой в неньку напутали.
Можете предложить свой вариант
antey1969
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  #<1 ... 1204120512061207
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