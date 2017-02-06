flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:20
flyman
Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.
25млн населения при твоей жизни не будет не переживай
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:23
то не я ...почитай прогнози ООН і МВФ .... лінки тут кидали....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:31
Барабашов, 25-27 млн будут буквально после еще одной пятилетки неумелого правления и воровства.
Поэтому нужно сделать правильный выбор.
А выбор у нас без выбора - все поголовно кандидаты - чьи-то ставленники олигархов.
Ни одного вменяемого с вменяемой программой - как небыло так и нет.
Победит банально тот, у кого антирейтинг меньше. А это не есть гуд.
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:36
досвід феодальної Речі Посполітої показав, що можна докеруватися до трьох поділів, і одна із загроз, що така держава як Україна може зникнути з глобуса, абозалишитися, але з новою Руїною, як історичний період.
Хоча Сомалі якось існує не як держава.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 тра, 2018 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:38
Эти ватные организации нельзя цитировать, даже в наших центральных СМИ это считается плохим тоном. Только 5-ый канал - уж они то точно никогда не соврут, да-да
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:46
Так это... теперь цены КРЖН 100% ракетой вверх? Все же возвращаются, да причем еще и, по Вашему утверждению, с деньгами, чтобы уж точно вложиться в КРЖН.
Правда, все ресурсы говорят о том, что постепенно падаем по ценам, и почему бы это? Гм... мне видится так - или они все хором заблуждаются, или Вы что-то там со статистикой возвращающихся с победой в неньку напутали.
Можете предложить свой вариант
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пролетая над рт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как по мне то у нас 3-6 месяцев роста. И хотелось бы использовать их с толком.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Замість "кажєцца дощь ...", пишем "кажецца цена на КРЖН падать... "
і получаєм: начни з себя, і т.д. і т.п.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:48
шото потітики самі не вірять в 5й анал
т Ющенко до Левочкина
Случай с Омеляном – довольно типичный для нашего политикума. Рождение детей на Западе и получение для них гражданства ведущих стран мира – правило хорошего тона в среде тех, кто каждый день рассказывает с экранов о патриотизме и служении Украине.
Как сообщили источники LB.ua, все дети экс-президента Виктора Ющенко от второй супруги Катерины были рождены в Америке. Здесь, естественно, можно сделать поправку на американские корни самой супруги. Но факт остаётся фактом: самый «патриотичный» из украинских президентов не до конца уверен в светлом будущем Украины.
Коллеги Владимира Омеляна по Кабмину тоже не отстают. Так, дочь вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе – Соломия – гражданка США. Дочь первого вице-премьера Степана Кубива получила высшее экономическое образование в Канаде и там же осталась жить – несмотря на то, что экономика Украины, по заверениям ее отца, имеет большой потенциал. У детей действующего министра финансов Александра Данилюка есть гражданство Великобритании.
«Получение подданства ее Величества Королевы изначально стало популярным в России среди олигархов первого звена. Теперь мода докатилась и до украинских чиновников, которые не афишируют наличие у них самих второго паспорта Великобритании. Кроме этого, в Англии нужно иметь недвижимость, которая одна из самых дорогих в мире. Также ребёнок автоматически получит гражданство, если будет проживать на территории страны 10 лет», – объяснила LB.ua одна из юристов, работающих в Англии не один год.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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