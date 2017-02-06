Додано: Нед 27 тра, 2018 21:48

antey1969 написав: flyman написав: барабашов написав: flyman

Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.

25млн населения при твоей жизни не будет не переживай Ты так вопрос вымирания подымаешь, как будто пятерых выкормил лично на ноги поставил.25млн населения при твоей жизни не будет не переживай

то не я ...почитай прогнози ООН і МВФ .... лінки тут кидали.... то не я ...почитай прогнози ООН і МВФ .... лінки тут кидали....

Эти ватные организации нельзя цитировать, даже в наших центральных СМИ это считается плохим тоном. Только 5-ый канал - уж они то точно никогда не соврут, да-да Эти ватные организации нельзя цитировать, даже в наших центральных СМИ это считается плохим тоном. Только 5-ый канал - уж они то точно никогда не соврут, да-да

шото потітики самі не вірять в 5й аналт Ющенко до ЛевочкинаСлучай с Омеляном – довольно типичный для нашего политикума. Рождение детей на Западе и получение для них гражданства ведущих стран мира – правило хорошего тона в среде тех, кто каждый день рассказывает с экранов о патриотизме и служении Украине.Как сообщили источники LB.ua, все дети экс-президента Виктора Ющенко от второй супруги Катерины были рождены в Америке. Здесь, естественно, можно сделать поправку на американские корни самой супруги. Но факт остаётся фактом: самый «патриотичный» из украинских президентов не до конца уверен в светлом будущем Украины.Коллеги Владимира Омеляна по Кабмину тоже не отстают. Так, дочь вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе – Соломия – гражданка США. Дочь первого вице-премьера Степана Кубива получила высшее экономическое образование в Канаде и там же осталась жить – несмотря на то, что экономика Украины, по заверениям ее отца, имеет большой потенциал. У детей действующего министра финансов Александра Данилюка есть гражданство Великобритании.«Получение подданства ее Величества Королевы изначально стало популярным в России среди олигархов первого звена. Теперь мода докатилась и до украинских чиновников, которые не афишируют наличие у них самих второго паспорта Великобритании. Кроме этого, в Англии нужно иметь недвижимость, которая одна из самых дорогих в мире. Также ребёнок автоматически получит гражданство, если будет проживать на территории страны 10 лет», – объяснила LB.ua одна из юристов, работающих в Англии не один год.