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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:51
Господа, буду признателен за контакты хороших маляров: застрял ремонт. Если есть личный опыт или отзывы доверенных людей. Пишите в личку плиз.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 22:10
Васенька написав:
мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.
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