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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1205120612071208

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:51

нужны маляра

Господа, буду признателен за контакты хороших маляров: застрял ремонт. Если есть личный опыт или отзывы доверенных людей. Пишите в личку плиз.
a wicked whisper came
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:10

  Васенька написав:мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся :)
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України

Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.
airmax78
 
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