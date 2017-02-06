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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:51
нужны маляра
Господа, буду признателен за контакты хороших маляров: застрял ремонт. Если есть личный опыт или отзывы доверенных людей. Пишите в личку плиз.
a wicked whisper came
and made my heart as dry as dust
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:10
Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.
Додано: Нед 27 тра, 2018 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для Украины пока всё хорошо складывается. Прогнозы на урожай хорошие. Метал продаётся. Приток денег идёт. До полугода всё нормально будет. Если ещё транш дадут то всё вообще хорошо будет.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 27 тра, 2018 23:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
31 мая будет статистика по Киеву и Украине по сданным квартирам в 1 квартале. Будет весело. При том что 1 квартал традиционно слабенький. Но для прогнозов годится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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