Додано: Пон 28 тра, 2018 07:16

Кстати.



На фоне моего прошлого поста пришла в голову гениальная мысль.



Лендлордизм так выгоден и в принципе нормально существует только в феодальных странах, где он полностью отвечает духу экономики. Мелкий лендлорд сдает квартиру и дрючит крепостного, живущего в ней. Крупный лендлорд владеет Киевэнерго и дручит весь Киев тарифами и т.д.



Поэтому тут вчера и пришли к выводу что во всяких Тенерифах и Европах с Испаниями лендлордизм не прибыльный.



Да потому что там нормальная рыночная экономика!



И ежу понятно, что вместо стоячка Круш лучше купить акции Эпла или Гугла.



Но не в феодальной экономике. Она просто недоросла, у феодалов нет понятия "рынок акций", нет понятия как это - впустить сто тысяч совладельцев в свой завод и им еще и отчитываться! Наоборот - быть миноритарием в феодальной Украине - самая грустная участь.



В качестве доказательства этой теории даже не нужно делать опросов - просто ответьте сами себе: сколько по вашему мнению среди читателей форума владельцев квартир, и сколько - владельцев акций Гугла.