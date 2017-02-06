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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1206120712081209>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:51

нужны маляра

Господа, буду признателен за контакты хороших маляров: застрял ремонт. Если есть личный опыт или отзывы доверенных людей. Пишите в личку плиз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:10

  Васенька написав:мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся :)
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України

Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для Украины пока всё хорошо складывается. Прогнозы на урожай хорошие. Метал продаётся. Приток денег идёт. До полугода всё нормально будет. Если ещё транш дадут то всё вообще хорошо будет.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

31 мая будет статистика по Киеву и Украине по сданным квартирам в 1 квартале. Будет весело. При том что 1 квартал традиционно слабенький. Но для прогнозов годится.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:29

Фейслесарям: про "багатство" українців http://uainfo.org/blognews/1527468544-n ... dnost.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:05

  Frant написав:Фейслесарям: про "багатство" українців http://uainfo.org/blognews/1527468544-n ... dnost.html



Грустная статья, с которой не поспоришь.

Зато, следует отметить, что говоря о бедности - обычно имеют в виду Украину, а не Киев.

В Киеве как раз ситуация более-менее неплохая.

А остальная Украина - это многомиллионный ресурс нищебродов, которые при первой возможности сорвутся и приедут в качестве понаеха в Киев, зарабатывая тут своим трудом копеечку и отдавая от 30% до 50% доходов своему персональному лендлорду.

Кстати, лендлордизм отлично вписывается в украинскую рентную феодальную экономику.

Лендлорд получает свою ренту просто так - например, многие потомственные киевляне - по праву рождения (потому что они и их предку родились в Киеве и пополучали тут квартиры, а не в конотопах).
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати.

На фоне моего прошлого поста пришла в голову гениальная мысль.

Лендлордизм так выгоден и в принципе нормально существует только в феодальных странах, где он полностью отвечает духу экономики. Мелкий лендлорд сдает квартиру и дрючит крепостного, живущего в ней. Крупный лендлорд владеет Киевэнерго и дручит весь Киев тарифами и т.д.

Поэтому тут вчера и пришли к выводу что во всяких Тенерифах и Европах с Испаниями лендлордизм не прибыльный.

Да потому что там нормальная рыночная экономика!

И ежу понятно, что вместо стоячка Круш лучше купить акции Эпла или Гугла.

Но не в феодальной экономике. Она просто недоросла, у феодалов нет понятия "рынок акций", нет понятия как это - впустить сто тысяч совладельцев в свой завод и им еще и отчитываться! Наоборот - быть миноритарием в феодальной Украине - самая грустная участь.

В качестве доказательства этой теории даже не нужно делать опросов - просто ответьте сами себе: сколько по вашему мнению среди читателей форума владельцев квартир, и сколько - владельцев акций Гугла.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:26

  Frant написав:Фейслесарям: про "багатство" українців http://uainfo.org/blognews/1527468544-n ... dnost.html



А особенно мне понравилось из этой статьи:

Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу.

В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч, и потребитель ничего не сможет сделать.



И это правильно! В феодальной экономике феодал может драть своих крепосных как хочет. Но только история учит что в феодальных войнах побеждали те, у кого крепостные были менее выснажены прихотями феодала, где была определенная вольница для мастеровых, где феодал не настраивал против себя крестьян правами "первой ночи" и т.д.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:26

трибека, выдыхайте
вы уже со своими крушами, мальвинами и лендлордизмом переплюнули юру с его залой и яростным скирдованием
воистину покупка вожделенного бетона производит к необратимым изменениям психики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:34

  Tribeca написав:
  Frant написав:Фейслесарям: про "багатство" українців http://uainfo.org/blognews/1527468544-n ... dnost.html



Грустная статья, с которой не поспоришь.

Зато, следует отметить, что говоря о бедности - обычно имеют в виду Украину, а не Киев.

В Киеве как раз ситуация более-менее неплохая.

А остальная Украина - это многомиллионный ресурс нищебродов, которые при первой возможности сорвутся и приедут в качестве понаеха в Киев, зарабатывая тут своим трудом копеечку и отдавая от 30% до 50% доходов своему персональному лендлорду.

Кстати, лендлордизм отлично вписывается в украинскую рентную феодальную экономику.

Лендлорд получает свою ренту просто так - например, многие потомственные киевляне - по праву рождения (потому что они и их предку родились в Киеве и пополучали тут квартиры, а не в конотопах).

да ладно,
я от глянув статистику
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ation/2018

берем з.п. 2013 грудень, Киев 5618 грн
берем з.п. 2018 березень, Киев 13388 грн
13388 / 5618 = 2.383
рахую інфляцію від 2013
124,9/100 * 143,3/100 *112,4/100 *113,7/100 *104,4/100 = 2.38

Тобто з.п. щодо по індексу інфляції в Києві досягнуто рівень 2013р.
При рості ВВП, нехай оптмістично 4%,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
не думаю, що з.п. піде далі ракетою вверх.
Фактично, з.п. вернулася в Києві на "довоєнний" рівень.

P.S.
ВВП 2018 = 0,72% ВВП 2013
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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