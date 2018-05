Додано: Пон 28 тра, 2018 07:26

трибека, выдыхайте

вы уже со своими крушами, мальвинами и лендлордизмом переплюнули юру с его залой и яростным скирдованием

воистину покупка вожделенного бетона производит к необратимым изменениям психики

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.