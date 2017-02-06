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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:38
airmax78 написав: Васенька написав:
мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України
Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.
На Олимпийском был раз 7 мь на футбольных мероприятиях, стадион не предназначен для просмотра футбола из за долбаных дорожек, по тв куда интересней с 10тью повторами
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:40
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:56
Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Трибека, вы когда в последний раз были на периферии?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:59
Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
дивись далі,
ціна на новобудови в Ірпені/Бучі 45% від 2013 (тоді я ледве знайшов 2 варіанти за 25Куе 29м2), зараз повно варіантів від 12куе.
Оренда: було 120 у.е за кімнату зараз 60 у.е. за кімнату.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:03
airmax78 написав: Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Трибека, вы когда в последний раз были на периферии?
Примерно 3 месяца назад, а что?
Под переферией я имею в виду райцентры НЕ Киевской области. И не проехать мимо на авто, а именно побывать - побродить по раздолбанным дорогам, насладиться "шедеврами" местного зодчества, зайти в местную рыгаловку, поговорить с местным населением о жизни и перспективах.
В основном это разговоры о том - кто из родственников/соседей/знакомых куда уехал (ЕС, Польща-отдельной строкой, Киев, РФ). И соответственно, на какой стройке больше платят, как дети-молодцы закрепляются на чужбине и т.д.
ЗЫ: кондитера кстати не любят все.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:05
Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:09
flyman написав: Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
Флай, ну как такое возможно, что вам цоколь подходит как жилье в текущем состоянии, а какому-то 19-летнему поваренку "состояние не ахти"? Ищите нормального арендатора, а не "балувану Галю". А то завтра он у вас еще холодильник потребует.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 28 тра, 2018 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:09
Tribeca написав:
кондитера кстати не любят все
.
кацапский менталитет детектед
он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен
вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 28 тра, 2018 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:10
flyman написав: Tribeca написав:
Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
Рентабельность хорошая, нужно делать.
Но почему вы не хотите признать что ваш бизнес по сдаче в аренду цоколя может работать только на понаехах?
Коренной Киевлянин и Бучанин к вам не пойдут платить оброк за право жить в цоколе.
Откуда Мальвины? Откуда этот кухар?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 08:15
kingkongovets написав: Tribeca написав:
кондитера кстати не любят все
.
кацапский менталитет детектед
он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен
вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец
К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.
Это там наемный менеджер.
А у нас феодальное общество, забыли?
Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.
С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).
Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.
Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.
Так что вы, К-ц, когда возвращаетесь из Германии, вы это - тумблер переключайте, а то палитесь.
ЗЫ: при чем тут "поребрик" я не понял, чего он вас так волнует шо тулите в каждое второе свое сообщение. Я про украинскую глубинку писал если шо.
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