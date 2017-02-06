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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120712081209121012111212>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:38

  airmax78 написав:
  Васенька написав:мені пох на футбол. це батько любитель. заодно зі старими друзями зустрівся :)
а я так за тверезого водія.
а от від місцевих ленлордів щось глухо про їх присутність на ексклюзивній культурні події України

Васенька, ну нет у нас концов в ФФУ. Поучаствовали в лотерее, ожидаемо пролетели и потратили эти 70 евро в баре за просмотром финала.

На Олимпийском был раз 7 мь на футбольных мероприятиях, стадион не предназначен для просмотра футбола из за долбаных дорожек, по тв куда интересней с 10тью повторами
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:40

Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:56

  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Трибека, вы когда в последний раз были на периферии?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:59

  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

дивись далі,
ціна на новобудови в Ірпені/Бучі 45% від 2013 (тоді я ледве знайшов 2 варіанти за 25Куе 29м2), зараз повно варіантів від 12куе.
Оренда: було 120 у.е за кімнату зараз 60 у.е. за кімнату.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:03

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Трибека, вы когда в последний раз были на периферии?



Примерно 3 месяца назад, а что?

Под переферией я имею в виду райцентры НЕ Киевской области. И не проехать мимо на авто, а именно побывать - побродить по раздолбанным дорогам, насладиться "шедеврами" местного зодчества, зайти в местную рыгаловку, поговорить с местным населением о жизни и перспективах.

В основном это разговоры о том - кто из родственников/соседей/знакомых куда уехал (ЕС, Польща-отдельной строкой, Киев, РФ). И соответственно, на какой стройке больше платят, как дети-молодцы закрепляются на чужбине и т.д.

ЗЫ: кондитера кстати не любят все.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:05

  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:09

  flyman написав:
  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті

Флай, ну как такое возможно, что вам цоколь подходит как жилье в текущем состоянии, а какому-то 19-летнему поваренку "состояние не ахти"? Ищите нормального арендатора, а не "балувану Галю". А то завтра он у вас еще холодильник потребует.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 28 тра, 2018 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:09

  Tribeca написав:
кондитера кстати не любят все.


кацапский менталитет детектед
он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен
вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 тра, 2018 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:10

  flyman написав:
  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті



Рентабельность хорошая, нужно делать.

Но почему вы не хотите признать что ваш бизнес по сдаче в аренду цоколя может работать только на понаехах?

Коренной Киевлянин и Бучанин к вам не пойдут платить оброк за право жить в цоколе.

Откуда Мальвины? Откуда этот кухар?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:15

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:
кондитера кстати не любят все.


кацапский менталитет детектед
он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен
вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец



К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.

Это там наемный менеджер.

А у нас феодальное общество, забыли?

Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.

С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).

Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.

Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.

Так что вы, К-ц, когда возвращаетесь из Германии, вы это - тумблер переключайте, а то палитесь.

ЗЫ: при чем тут "поребрик" я не понял, чего он вас так волнует шо тулите в каждое второе свое сообщение. Я про украинскую глубинку писал если шо.
Tribeca
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