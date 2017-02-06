RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12081209121012111212>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:25

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:
кондитера кстати не любят все.


кацапский менталитет детектед
он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен
вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец



К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.

Это там наемный менеджер.

А у нас феодальное общество, забыли?

Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.

С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).

Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.

Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.

Так что вы, К-ц, когда возвращаетесь из Германии, вы это - тумблер переключайте, а то палитесь.


а в доказательство ссылку на страну юа, или первый канал приведете?
знаете, там где я вырос был в ходу термин "гнилой базар", шо на общечеловеческий язык переводится как клевета, инсинуации и ложные обвинения
я вам тут щас на пальцах не буду объяснять принцип роттердама+ и требовать доказательств отката на нем пороха, я вам просто напомню, шо в пацанячьем обществе за "гнилой базар" опускают (поражают в правах)
думаю среди карьеров и терриконов где вы выросли царили такие же нравы, ничего нового я для вас не открыл

при чем тут поребрик? при том, шо это среди свинособак принято боготворить царя и показательно лизать ему сапоги, у нас к лидерам кардинально другой подход и отношение, вы со своим постоянным "кондитера не любят" демонстрируете именно запоребриковый подход

зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 тра, 2018 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3649
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:35

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті

Флай, ну как такое возможно, что вам цоколь подходит как жилье в текущем состоянии, а какому-то 19-летнему поваренку "состояние не ахти"? Ищите нормального арендатора, а не "балувану Галю". А то завтра он у вас еще холодильник потребует.


Уня скільки часу шукав "не балуваних" орендаторів на квартиру без меблів?

В мене план перекантуватися там літо та до осені підтягнути ремонт і погасити заборгованість та вийти в 0 (зекономлену орендну плату направити на погашення боргу по квартплаті та на ремонт). Можливо, займуся переведенням у житловий фонд.
А далі буде видно.

P.S.
холодильник в наявності.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Гнилой базар", "опускают", "свинособаки", "пацаняче общество"....

Не, К-ц, не найдем мы с вами общий язык.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:40

  Tribeca написав:
  flyman написав:
  Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.

А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.

И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.

Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?

Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?

Ірпінь/Буча.
Вчора була переписка з одним хлопом.
19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті.
Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше.
Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті



Рентабельность хорошая, нужно делать.

Но почему вы не хотите признать что ваш бизнес по сдаче в аренду цоколя может работать только на понаехах?

Коренной Киевлянин и Бучанин к вам не пойдут платить оброк за право жить в цоколе.

Откуда Мальвины? Откуда этот кухар?

Одна (бузнесвуменша) можливо з Куйова. А друга (котом та песиком) судячи по мові десь із западенщини, як і кухарчкук.
Факт в тому, що в Бучі/Ірпені є робота, і тому є клієнти на оренду (крім студентів Податкової Академії).
Оренда повноцінної 1к з ремонтом і меблями від 4000 грн. І це в низький сезон. Подивлюся на осінь що буде, наврядчи впаде.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции

Конрад Аденауэр
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 02.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:45

  Tribeca написав:"Гнилой базар", "опускают", "свинособаки", "пацаняче общество"....

Не, К-ц, не найдем мы с вами общий язык.


а я и не собираюсь искать общий язык с недалекой сексуально озабоченной разведенкой, мечтающей о сладкой жизни лендлорда на деньги с аренды круши, купленной на отжатое у мужа при разводе бабло
а вам могу посоветовать с такими настроениями и уровнем аргументов искать общий язык с бабульками у подъезда, там вам самое место
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3649
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда нечего сказать по сути, начинают критиковать личные качества говорившего.

Разведенка или нет - какая разница? Я что, не могу иметь свое мнение?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47

  kingkongovets написав:

зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции

озвучьте переможні рехформи
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:52

  Tribeca написав:Когда нечего сказать по сути, начинают критиковать личные качества говорившего.

Разведенка или нет - какая разница? Я что, не могу иметь свое мнение?


ваше мнение можно встретить чуть ли не на каждой странице этого форума, никто вам не запрещает его иметь, речь об уровне аргументов и о том, как вы быстро сливаетесь и удаляете посты когда вас ставят в тупик
вы просто набрасываете на вентилятор и наслаждаетесь, не слишком заботясь о достоверности аргументов

и я бы не упоминал то шо и так бросается в глаза, если бы вы сами постоянно это не форсили
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 тра, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3649
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:54

  flyman написав:

«Получение подданства ее Величества Королевы изначально стало популярным в России среди олигархов первого звена. Теперь мода докатилась и до украинских чиновников, которые не афишируют наличие у них самих второго паспорта Великобритании. Кроме этого, в Англии нужно иметь недвижимость, которая одна из самых дорогих в мире. Также ребёнок автоматически получит гражданство, если будет проживать на территории страны 10 лет», – объяснила LB.ua одна из юристов, работающих в Англии не один год.


Абсолютная истина, даже из регионов зажиточные люди ездят в США на роды.
Паспорт США дорого стоит :D
Про вышиванки, шаровары это все для лехтората, тут главное к печатному станку на Банковой добраться :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 тра, 2018 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 526
З нами з: 19.09.14
Подякував: 564 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12081209121012111212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, kiev_1991, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1075, 1076, 1077
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10760 1955678
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 20:16
Долярчик
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23623
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.