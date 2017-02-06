Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кацапский менталитет детектед он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец
К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.
Это там наемный менеджер.
А у нас феодальное общество, забыли?
Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.
С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).
Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.
Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.
Так что вы, К-ц, когда возвращаетесь из Германии, вы это - тумблер переключайте, а то палитесь.
а в доказательство ссылку на страну юа, или первый канал приведете? знаете, там где я вырос был в ходу термин "гнилой базар", шо на общечеловеческий язык переводится как клевета, инсинуации и ложные обвинения я вам тут щас на пальцах не буду объяснять принцип роттердама+ и требовать доказательств отката на нем пороха, я вам просто напомню, шо в пацанячьем обществе за "гнилой базар" опускают (поражают в правах) думаю среди карьеров и терриконов где вы выросли царили такие же нравы, ничего нового я для вас не открыл
при чем тут поребрик? при том, шо это среди свинособак принято боготворить царя и показательно лизать ему сапоги, у нас к лидерам кардинально другой подход и отношение, вы со своим постоянным "кондитера не любят" демонстрируете именно запоребриковый подход
зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 тра, 2018 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Ірпінь/Буча. Вчора була переписка з одним хлопом. 19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті. Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше. Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
Флай, ну как такое возможно, что вам цоколь подходит как жилье в текущем состоянии, а какому-то 19-летнему поваренку "состояние не ахти"? Ищите нормального арендатора, а не "балувану Галю". А то завтра он у вас еще холодильник потребует.
Уня скільки часу шукав "не балуваних" орендаторів на квартиру без меблів?
В мене план перекантуватися там літо та до осені підтягнути ремонт і погасити заборгованість та вийти в 0 (зекономлену орендну плату направити на погашення боргу по квартплаті та на ремонт). Можливо, займуся переведенням у житловий фонд. А далі буде видно.
P.S. холодильник в наявності.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Флай, правильно - я же и говорю что в Киеве еще не плохая ситуация.
А вот переферия скатывается в натуральное хозяйство полным ходом. Эдакое средневековье, но с интернетом.
И понаехи оттуда будут вынуждены ехать в СТОЛИЦУ в кабалу к лендлордам, оказывая давление на рынке аренды и покупки.
Или думаете что ваш цоколь снимет потомственная киевлянка?
Откуда были те Мальвины, которые смотрели ваш цоколь?
Ірпінь/Буча. Вчора була переписка з одним хлопом. 19 років, кухар. Скинув фотки цоколя - сказав що умови не ахті. Так що я думаю, що при вакансіях в Бучі в екомаркеті для охоронця 8000 грн., можна вкинути 1...2 куе в ремонт цоколя і здавати за 3000 грн. або більше. Вийде 11,5%+ рентабельність у валюті
Рентабельность хорошая, нужно делать.
Но почему вы не хотите признать что ваш бизнес по сдаче в аренду цоколя может работать только на понаехах?
Коренной Киевлянин и Бучанин к вам не пойдут платить оброк за право жить в цоколе.
Откуда Мальвины? Откуда этот кухар?
Одна (бузнесвуменша) можливо з Куйова. А друга (котом та песиком) судячи по мові десь із западенщини, як і кухарчкук. Факт в тому, що в Бучі/Ірпені є робота, і тому є клієнти на оренду (крім студентів Податкової Академії). Оренда повноцінної 1к з ремонтом і меблями від 4000 грн. І це в низький сезон. Подивлюся на осінь що буде, наврядчи впаде.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
а я и не собираюсь искать общий язык с недалекой сексуально озабоченной разведенкой, мечтающей о сладкой жизни лендлорда на деньги с аренды круши, купленной на отжатое у мужа при разводе бабло а вам могу посоветовать с такими настроениями и уровнем аргументов искать общий язык с бабульками у подъезда, там вам самое место
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции
озвучьте переможні рехформи
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Когда нечего сказать по сути, начинают критиковать личные качества говорившего.
Разведенка или нет - какая разница? Я что, не могу иметь свое мнение?
ваше мнение можно встретить чуть ли не на каждой странице этого форума, никто вам не запрещает его иметь, речь об уровне аргументов и о том, как вы быстро сливаетесь и удаляете посты когда вас ставят в тупик вы просто набрасываете на вентилятор и наслаждаетесь, не слишком заботясь о достоверности аргументов
и я бы не упоминал то шо и так бросается в глаза, если бы вы сами постоянно это не форсили
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 28 тра, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 тра, 2018 09:18, всього редагувалось 1 раз.