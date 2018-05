Додано: Пон 28 тра, 2018 08:25

Tribeca написав: kingkongovets написав: Tribeca написав:

кацапский менталитет детектед

он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен

К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.



Это там наемный менеджер.



А у нас феодальное общество, забыли?



Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.



С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).



Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.



Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.



а в доказательство ссылку на страну юа, или первый канал приведете?

знаете, там где я вырос был в ходу термин "гнилой базар", шо на общечеловеческий язык переводится как клевета, инсинуации и ложные обвинения

я вам тут щас на пальцах не буду объяснять принцип роттердама+ и требовать доказательств отката на нем пороха, я вам просто напомню, шо в пацанячьем обществе за "гнилой базар" опускают (поражают в правах)

думаю среди карьеров и терриконов где вы выросли царили такие же нравы, ничего нового я для вас не открыл



при чем тут поребрик? при том, шо это среди свинособак принято боготворить царя и показательно лизать ему сапоги, у нас к лидерам кардинально другой подход и отношение, вы со своим постоянным "кондитера не любят" демонстрируете именно запоребриковый подход



