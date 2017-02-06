Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу.
В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч, и потребитель ничего не сможет сделать.
И это правильно! В феодальной экономике феодал может драть своих крепосных как хочет. Но только история учит что в феодальных войнах побеждали те, у кого крепостные были менее выснажены прихотями феодала, где была определенная вольница для мастеровых, где феодал не настраивал против себя крестьян правами "первой ночи" и т.д.
Это уже сколько лет тебя дерёт НЕПОП Вячеслав Іванович?
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kingkongovets написав: кацапский менталитет детектед он нам не царь шоп его любить, он нанятый менеджер и на своем месте мегаэффективен вы когда запоребриковых ресурсов начитаетесь не забывайте свой внутренней тумблер на украинский менталитет переключать - палитесь шопестец
К-ц, мне кажется вы путаете Украину и какую-нибудь Германию.
Это там наемный менеджер.
А у нас феодальное общество, забыли?
Кум Ангелы Меркель - не генпрокурор, жена кума - не депутат Бундестага, сын и папа наемного менеджера - тоже не депутаты Бундестага.
С тарифов по Ротердам+ Меркель не имеет 50% (хотя Ротердам вроде как ближе к ним территориально).
Меркель не платит 400куе за встречу с Трампом.
Меркель не является крупнейшим акционером слепого траста Тоблерона.
Так что вы, К-ц, когда возвращаетесь из Германии, вы это - тумблер переключайте, а то палитесь.
а в доказательство ссылку на страну юа, или первый канал приведете? знаете, там где я вырос был в ходу термин "гнилой базар", шо на общечеловеческий язык переводится как клевета, инсинуации и ложные обвинения я вам тут щас на пальцах не буду объяснять принцип роттердама+ и требовать доказательств отката на нем пороха, я вам просто напомню, шо в пацанячьем обществе за "гнилой базар" опускают (поражают в правах) думаю среди карьеров и терриконов где вы выросли царили такие же нравы, ничего нового я для вас не открыл
при чем тут поребрик? при том, шо это среди свинособак принято боготворить царя и показательно лизать ему сапоги, у нас к лидерам кардинально другой подход и отношение, вы со своим постоянным "кондитера не любят" демонстрируете именно запоребриковый подход
зы: ради интереса приведите пример хоть одного реформатора, которого "любили" во время его каденции
Жрать водку в 8:25 утра! Однако....
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Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу.
В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч, и потребитель ничего не сможет сделать.
И это правильно! В феодальной экономике феодал может драть своих крепосных как хочет. Но только история учит что в феодальных войнах побеждали те, у кого крепостные были менее выснажены прихотями феодала, где была определенная вольница для мастеровых, где феодал не настраивал против себя крестьян правами "первой ночи" и т.д.
Это уже сколько лет тебя дерёт НЕПОП Вячеслав Іванович?
1 год скоро будет, как меня дерет НЕПОП Вячеслав Иванович.
Но я понимаю - это все абсолютно нормально в рамках феодальной экономики.
Более крупный феодал дерет более мелкого, а тот отыгрывается на крепостных.
Так что я тешу себя надеждой что все мои убытки взыщу с моих крепостных, вложив материальные и моральные страдания в квартплату.
К-ц радеет за "успешные реформы" пока он чуствует себя феодалом и вроде как у него все хорошо.
Даже про "поребрик" с высока рассуждает.
Все это закончится сразу после выполнения хотя-бы одного условия:
1) следующий декомунизированный дом или уставший мост более метко уронит камень, 2) его нежилой фонд приглянется любовнице прокурора/судьи "под бутик" 3) его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке), 4) на узкой проселочной дороге он пересечется с бентли бентягой бухого пашинского с наградным пистолетом,
5) после любого из этих случаев его привезут в отреформированную больницу скорой помощи.
Ну и еще миллион опасностей, подстерегающих беспечного мелкого феодала в средневековой стране.
Tribeca написав:К-ц радеет за "успешные реформы" пока он чуствует себя феодалом и вроде как у него все хорошо.
Даже про "поребрик" с высока рассуждает.
Все это закончится сразу после выполнения хотя-бы одного условия:
1) следующий декомунизированный дом или уставший мост более метко уронит камень, 2) его нежилой фонд приглянется любовнице прокурора/судьи "под бутик" 3) его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке), 4) на узкой проселочной дороге он пересечется с бентли бентягой бухого пашинского с наградным пистолетом,
5) после любого из этих случаев его привезут в отреформированную больницу скорой помощи.
Ну и еще миллион опасностей, подстерегающих беспечного мелкого феодала в средневековой стране.
у него всего 2 опасности: 1) строительство ТРЦ; 2) закрытие подпольных игровых залов;
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[quote="4374522:Tribeca" его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке), .[/quote]
видео того, как грузины "отвечают не на державний мове" пенсионеру на лесной как по мне, они должны очень сильно радоваться, шо никто из них не пострадал физически, но очень надеюсь, шо этот просчет будет вскоре исправлен