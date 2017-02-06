Tribeca написав:

А особенно мне понравилось из этой статьи:Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу.В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч, и потребитель ничего не сможет сделать.И это правильно! В феодальной экономике феодал может драть своих крепосных как хочет. Но только история учит что в феодальных войнах побеждали те, у кого крепостные были менее выснажены прихотями феодала, где была определенная вольница для мастеровых, где феодал не настраивал против себя крестьян правами "первой ночи" и т.д.