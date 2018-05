Додано: Пон 28 тра, 2018 09:38



его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке),

.[/quote]



видео того, как грузины "отвечают не на державний мове" пенсионеру на лесной

как по мне, они должны очень сильно радоваться, шо никто из них не пострадал физически, но очень надеюсь, шо этот просчет будет вскоре исправлен



https://prm.ua/ru/v-kieve-prodavtsyi-ry ... -ot-gneva/



трибека, как всегда двойка, шо мне в вас нравится - так это стабильность и предсказуемость) [quote="4374522:Tribeca"его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео,),.[/quote]видео того, как грузины "отвечают не на державний мове" пенсионеру на леснойкак по мне, они должны очень сильно радоваться, шо никто из них не пострадал физически, но очень надеюсь, шо этот просчет будет вскоре исправлентрибека, как всегда двойка, шо мне в вас нравится - так это стабильность и предсказуемость)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.