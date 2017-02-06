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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1209121012111212

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, если вы считаете погромы по национальному признаку добробатами - правильным, то у меня больше нет вопросов к "успешным реформам".

По поводу того, что кто-то ударил пенсионера - кто это был? Хозяин ларька? Наемный продавец ларька? Просто проходящий мимо человек? Брат продавца?

Почему после хулиганства (которое даже на статью не тянет- это ж не гранату кинуть) - нужно громить торговлю?

Где успешно отреформированные менты? Почему не разрулили такую мелкую бытовую ситуацию?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/426904/obem-vypolnennyh-strojrabot-v-ukraine-v-aprele-sokratilsya
Первый квартал закрыли с минусом, во втором квартале минус, похоже, нарастает.

Пузырь сдувается. В сентябре не будет куда вложиться.


Вот это будет ажиотаж, деньги ляжку жмут, а купить нечего, не рост будет - ростище)
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:52

  Tribeca написав:3) его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке),

Чорножопим що знущалися з війського пенсіонера, що зробив їм зауваження,то підступно вирубили боксерським ударом так і треба. https://www.facebook.com/SemenovnaElena ... 602243673/
За цей епізод чорножопих треба кого на нари, кого на депортацію.
Щоб чорножопою мерзотою у неньці не смерділо.
kiev_1991
 
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