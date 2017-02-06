Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:3) его арендаторы ответят озверевшей толпе нациков "не на державнiй мовi" (как например ливанцы в своем кафе на Бесарабке - в инете есть видео, или как грузины буквально вчера на рынке),
Чорножопим що знущалися з війського пенсіонера, що зробив їм зауваження,то підступно вирубили боксерським ударом так і треба. https://www.facebook.com/SemenovnaElena ... 602243673/ За цей епізод чорножопих треба кого на нари, кого на депортацію. Щоб чорножопою мерзотою у неньці не смерділо.