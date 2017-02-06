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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:35

  UA написав:
  flyman написав:жду отвєта
п.с.
а шо другого варіанта вазврата територій в общеправовоє украінське поле нема?
только улічнимі боямі?

Как бы с той стороны линии фронта, два полнокровных армейских корпуса.
В сложившийся ситуации, разумно эвакуировать из днр-лнр проукраинское население. Выслав в обратном направлении пророссийски настроенных граждан из Украины.

Стратєх, "Донецьк - це Україна"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:38

  flyman написав:Стратєх, "Донецьк - це Україна"?

Автомат в руки и вперед.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:40

  UA написав:
  flyman написав:Стратєх, "Донецьк - це Україна"?

Автомат в руки и вперед.

В тебе в голові каша, ти не можеш визначитися із позицією.
І крім "автомата і вперед" ти варіантів вирішення проблеми не бачиш.
да, і не забудь перейти на мову, бо пользуяс язиком ти льош воду на мєльніцу врага
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 тра, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хватит этого овна с лесной https://www.youtube.com/watch?v=cDM9ehFCZNg
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:46

  Tribeca написав:ЮА, да ты настоящий ариец!!
Натаха твой сарказм не актуален, правый уклон в мировой геополитике нарастает. Ты этого не заметила?
  Tribeca написав:Хрустальные ночи организовывать будем?

Че их организовывать?
Чуть репрессивный каток власти ослабнет, и все вспомнят былые обиды (это не только про Украину)
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:51

  rusramzik написав:хватит этого овна с лесной https://www.youtube.com/watch?v=cDM9ehFCZNg

в Польщі поліція би впакувала "активістів"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:55

  flyman написав:
  rusramzik написав:хватит этого овна с лесной https://www.youtube.com/watch?v=cDM9ehFCZNg

в Польщі поліція би впакувала "активістів"

Флай, как "истинный поляк" прокомментируйте пожалуйста:
https://news.rambler.ru/world/35757768- ... ebab-kafe/
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:55

  flyman написав:
  rusramzik написав:хватит этого овна с лесной https://www.youtube.com/watch?v=cDM9ehFCZNg

в Польщі поліція би впакувала "активістів"


так на лесной тоже упаковали

зы: кстати вчера на крещатике видел крищенко - один, в мятой футболочке, здоровенный бугай, прогуливался, осматриваясь вокруг, оружия у него не приметил
полиция финал лч отработала на 5+, говорю как житель центра и свидетель многочисленных провокаций в адрес копов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:05

  UA написав:
  Tribeca написав:ЮА, да ты настоящий ариец!!
Натаха твой сарказм не актуален, правый уклон в мировой геополитике нарастает. Ты этого не заметила?
  Tribeca написав:Хрустальные ночи организовывать будем?

Че их организовывать?
Чуть репрессивный каток власти ослабнет, и все вспомнят былые обиды (это не только про Украину)

Вряд ли. Хоть чему-то мир должен учиться. https://www.facebook.com/Charles.L.Schr ... 792244291/
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:06

  UA написав:
  flyman написав:
  rusramzik написав:хватит этого овна с лесной https://www.youtube.com/watch?v=cDM9ehFCZNg

в Польщі поліція би впакувала "активістів"

Флай, как "истинный поляк" прокомментируйте пожалуйста:
https://news.rambler.ru/world/35757768- ... ebab-kafe/

про що й була мова, рамблер.ру
В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.

де Первий, чому не негодує що тягнуть сюди з помийок

так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 тра, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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