Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:жду отвєта п.с. а шо другого варіанта вазврата територій в общеправовоє украінське поле нема? только улічнимі боямі?
Как бы с той стороны линии фронта, два полнокровных армейских корпуса. В сложившийся ситуации, разумно эвакуировать из днр-лнр проукраинское население. Выслав в обратном направлении пророссийски настроенных граждан из Украины.
Стратєх, "Донецьк - це Україна"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В тебе в голові каша, ти не можеш визначитися із позицією. І крім "автомата і вперед" ти варіантів вирішення проблеми не бачиш. да, і не забудь перейти на мову, бо пользуяс язиком ти льош воду на мєльніцу врага
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 тра, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
зы: кстати вчера на крещатике видел крищенко - один, в мятой футболочке, здоровенный бугай, прогуливался, осматриваясь вокруг, оружия у него не приметил полиция финал лч отработала на 5+, говорю как житель центра и свидетель многочисленных провокаций в адрес копов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
про що й була мова, рамблер.ру В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.
де Первий, чому не негодує що тягнуть сюди з помийок
так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 тра, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.