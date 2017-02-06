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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:10
flyman написав:
так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
Данецк это заграница.
Лучше для всех, если так и останется.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:12
UA написав: flyman написав:
так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
Данецк это заграница.
Лучше для всех, если так и останется.
з тобою все ясно. В ігнор.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:14
flyman написав:
про що й була мова, рамблер.ру
так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
UA вам хоть и коряво, но правильно написал. Украина ли Донецк теперь можно будет понять только когда мы попытаемся вернуть там конституционный порядок. И если местное население будет содействовать в освобождении Донецка от орков - тогда, конечно, Украина. А если как в 2014м - тогда это просто оккупированная украинская территория с враждебно настроенным к украинскому государству населением. Такая же как Крым.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:16
UA написав: flyman написав:
так що з Донецьком, це Україна, чи ні?
Данецк это заграница.
Лучше для всех, если так и останется.
А вот это - неправильно.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:17
airmax78 написав:
UA вам хоть и коряво, но правильно написал. Украина ли Донецк теперь можно будет понять только когда мы попытаемся вернуть там конституционный порядок. И если местное население будет содействовать в освобождении Донецка от орков - тогда, конечно, Украина. А если как в 2014м - тогда это просто оккупированная украинская территория
с враждебно настроенным к украинскому государству населением. Такая же как Крым.
твоя позиція зрозуміла.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:20
airmax78 написав:
UA вам хоть и коряво, но правильно написал. Украина ли Донецк теперь можно будет понять только когда мы попытаемся вернуть там конституционный порядок. И если местное население будет содействовать в освобождении Донецка от орков - тогда, конечно, Украина. А если как в 2014м - тогда это просто оккупированная украинская территория с враждебно настроенным к украинскому государству населением. Такая же как Крым.
airmax78 в Донецке большинство населения не будет содействовать в возврате в Украину. Инфа 100%.
ПС. Мне хорошо знакома ситуация с Кипром.
Сейчас турки очень хотят воссоединения с греками (ЕС, уровень жизни, британское право...)
Да вот греки уже не хотят турок, считая, что те ведут себя как проститутки.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:26
На самом деле есть теоретически простой и бескровный, но практически - очень тяжелый, в украинском контексте, и долгий по времени путь возврата оккупированных территорий (но не Крыма). Стать успешными, повысить уровень благосостояния, идти путем Польши. И когда кремлевский карлик сдохнет, они либо начнут проситься обратно, либо оттуда просто уедет все трудоспособное население. С Крымом все намного сложнее. Крым в Украину если и вернется, то только в результате распада России. ИМХО конечно.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:29
airmax78 написав: UA написав:
Данецк это заграница.
Лучше для всех, если так и останется.
А вот это - неправильно.
Макс, территория принадлежит тем, кто на ней проживает.
ПС. Через пару десятилетий, на месте Франции будет мусульманское государство.
Есть правда второй сценарий, уже реализуемый в виде Ли Пеншы - резня.
Демагогия на тему гражданских свобод, будет стоить огромного количества человеческих жизней.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:30
UA написав: airmax78 написав:
UA вам хоть и коряво, но правильно написал. Украина ли Донецк теперь можно будет понять только когда мы попытаемся вернуть там конституционный порядок. И если местное население будет содействовать в освобождении Донецка от орков - тогда, конечно, Украина. А если как в 2014м - тогда это просто оккупированная украинская территория с враждебно настроенным к украинскому государству населением. Такая же как Крым.
airmax78 в Донецке большинство населения не будет содействовать в возврате в Украину. Инфа 100%.
ПС. Мне хорошо знакома ситуация с Кипром.
Сейчас турки очень хотят воссоединения с греками (ЕС, уровень жизни, британское право...)
Да вот греки уже не хотят турок, считая, что те ведут себя как проститутки.
При Эрдогане говорить о каком-то воссоединении не приходится. Когда в Анкаре будет более демократичная власть - тогда возможно.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:35
airmax78 написав:
При Эрдогане говорить о каком-то воссоединении не приходится. Когда в Анкаре будет более демократичная власть - тогда возможно.
Там уже греки против. Турецкая община руками и ногами за.
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