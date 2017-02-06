Крым вернется... только в Турцию.
Демографию по славянскому и татарскому населению видели?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:36
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:38
Ле Пен, как и все ульраправые в Европе - это проект поддерживаемый Россией. Вместо того, чтобы решать имеющиеся проблемы, ультраправые их гиперболизируют, создают демонов и раскалывают общество - именно то, что нужно ху-лу.
Он с одной стороны способствует притоку эмигрантов, создающих эти проблемы, с другой - радикализирует европейское общество и пытается заставить объединенную Европу снова начать делиться по нац признаку - чтобы каждое государство преследовало свои маленькие шкурные интересы. Ведь с каждым по отдельности ему будет гораздо проще договориться. И, к сожалению, судя по результатам выборов в Италии, ху-лу удается это все лучше и лучше.
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40
Флай що ти хочеш від вишевати???
тут синок конга - професійний вояка, в бегах в гейєвропі
зато в темі тролі мінстеця оруть...
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40
Флай що ти хочеш від вишевати???
тут синок конга - професійний вояка, в бегах в гейєвропі
зато в темі тролі мінстеця оруть...
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:41
В Крыму сейчас естественный прирост - это ни о чем. Туда валит потоком "братский нарот" из нечерноземья. Брательник мой там живет, в банке работает. Они третий год подряд бьют рекорды по выданным ипотекам. При чем, основная часть (по крайней мере в их банке) - это какая-то программа с Минобороны. Короче, там ПЦ.
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:43
тут з поцреотів ніхто не був в боях на майдані, крім мене
а про даунбас взагалі смішно питати
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, а чего в крыму ппц а у нас не ппц?
Мне вот интересно, на президентских выборах в 2019 году, если бы у нас балотировался Владимир Владимирович, какой бы у него результат был?
Я чего то уверен, что (учитывая одноциферные рейтинги наших ведущих кандидатов на уровне 5-8%), он бы прошел во второй тур как минимум.
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:46
а стосовно вчорашнього замесу з чурками на лісовій.
то с14 це мусорська структура, яка ігнорується справжніми націоналістами та революціонерами.
звичайні шестерки авакяна...
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50
а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?
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