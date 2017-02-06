RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1214121512161217>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:36

  airmax78 написав: С Крымом все намного сложнее. Крым в Украину если и вернется, то только в результате распада России. ИМХО конечно.

Крым вернется... только в Турцию.
Демографию по славянскому и татарскому населению видели?
UA
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 19.07.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:38

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Данецк это заграница.
Лучше для всех, если так и останется.

А вот это - неправильно.

Макс, территория принадлежит тем, кто на ней проживает.
ПС. Через пару десятилетий, на месте Франции будет мусульманское государство.
Есть правда второй сценарий, уже реализуемый в виде Ли Пеншы - резня.
Демагогия на тему гражданских свобод, будет стоить огромного количества человеческих жизней.

Ле Пен, как и все ульраправые в Европе - это проект поддерживаемый Россией. Вместо того, чтобы решать имеющиеся проблемы, ультраправые их гиперболизируют, создают демонов и раскалывают общество - именно то, что нужно ху-лу.
Он с одной стороны способствует притоку эмигрантов, создающих эти проблемы, с другой - радикализирует европейское общество и пытается заставить объединенную Европу снова начать делиться по нац признаку - чтобы каждое государство преследовало свои маленькие шкурные интересы. Ведь с каждым по отдельности ему будет гораздо проще договориться. И, к сожалению, судя по результатам выборов в Италии, ху-лу удается это все лучше и лучше.
airmax78
 
Повідомлень: 24563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40

Флай що ти хочеш від вишевати???
тут синок конга - професійний вояка, в бегах в гейєвропі :)
зато в темі тролі мінстеця оруть...
Васенька
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:40

Флай що ти хочеш від вишевати???
тут синок конга - професійний вояка, в бегах в гейєвропі :)
зато в темі тролі мінстеця оруть...
Васенька
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:41

  UA написав:
  airmax78 написав: С Крымом все намного сложнее. Крым в Украину если и вернется, то только в результате распада России. ИМХО конечно.

Крым вернется... только в Турцию.
Демографию по славянскому и татарскому населению видели?

В Крыму сейчас естественный прирост - это ни о чем. Туда валит потоком "братский нарот" из нечерноземья. Брательник мой там живет, в банке работает. Они третий год подряд бьют рекорды по выданным ипотекам. При чем, основная часть (по крайней мере в их банке) - это какая-то программа с Минобороны. Короче, там ПЦ.
airmax78
 
Повідомлень: 24563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:43

тут з поцреотів ніхто не був в боях на майдані, крім мене :)
а про даунбас взагалі смішно питати
Васенька
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, а чего в крыму ппц а у нас не ппц?

Мне вот интересно, на президентских выборах в 2019 году, если бы у нас балотировался Владимир Владимирович, какой бы у него результат был?

Я чего то уверен, что (учитывая одноциферные рейтинги наших ведущих кандидатов на уровне 5-8%), он бы прошел во второй тур как минимум.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44

  Васенька написав:тут з поцреотів ніхто не був в боях на майдані, крім мене :)
а про даунбас взагалі смішно питати

Васенька, ты ум, честь и совесть нашей страны. Даже несмотря на Кайен на б***.
airmax78
 
Повідомлень: 24563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:46

а стосовно вчорашнього замесу з чурками на лісовій.
то с14 це мусорська структура, яка ігнорується справжніми націоналістами та революціонерами.
звичайні шестерки авакяна...
Васенька
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50

а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?
Васенька
 
Повідомлень: 553
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1214121512161217>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1075, 1076, 1077
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10760 1955703
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 20:16
Долярчик
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23623
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.