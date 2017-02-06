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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50
Tribeca написав:
Макс, а чего в крыму ппц а у нас не ппц?
Мне вот интересно, на президентских выборах в 2019 году, если бы у нас балотировался Владимир Владимирович, какой бы у него результат был?
Я чего то уверен, что (учитывая одноциферные рейтинги наших ведущих кандидатов на уровне 5-8%), он бы прошел во второй тур как минимум.
В Крыму ПЦ потому что из него ударными темпами делают гигантскую военную базу, население которой будет состоять, в основном, из рашкиных военных.
Мы бы никогда не узнали, сколько бы голосов ху-ло набрал в Украине, потому что он бы не пережил даже одной встречи с избирателями.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 11:52
Васенька написав:
а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?
Я могу придбать, но не смогу содержать. Очень дорого для меня.
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