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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50

  Tribeca написав:Макс, а чего в крыму ппц а у нас не ппц?

Мне вот интересно, на президентских выборах в 2019 году, если бы у нас балотировался Владимир Владимирович, какой бы у него результат был?

Я чего то уверен, что (учитывая одноциферные рейтинги наших ведущих кандидатов на уровне 5-8%), он бы прошел во второй тур как минимум.

В Крыму ПЦ потому что из него ударными темпами делают гигантскую военную базу, население которой будет состоять, в основном, из рашкиных военных.

Мы бы никогда не узнали, сколько бы голосов ху-ло набрал в Украине, потому что он бы не пережил даже одной встречи с избирателями.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:52

  Васенька написав:а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?

Я могу придбать, но не смогу содержать. Очень дорого для меня.
airmax78
 
Повідомлень: 24563
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
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  #<1 ... 1214121512161217
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