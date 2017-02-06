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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12101211121212131214>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44

  Васенька написав:тут з поцреотів ніхто не був в боях на майдані, крім мене :)
а про даунбас взагалі смішно питати

Васенька, ты ум, честь и совесть нашей страны. Даже несмотря на Кайен на б***.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:46

а стосовно вчорашнього замесу з чурками на лісовій.
то с14 це мусорська структура, яка ігнорується справжніми націоналістами та революціонерами.
звичайні шестерки авакяна...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50

а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50

  Tribeca написав:Макс, а чего в крыму ппц а у нас не ппц?

Мне вот интересно, на президентских выборах в 2019 году, если бы у нас балотировался Владимир Владимирович, какой бы у него результат был?

Я чего то уверен, что (учитывая одноциферные рейтинги наших ведущих кандидатов на уровне 5-8%), он бы прошел во второй тур как минимум.

В Крыму ПЦ потому что из него ударными темпами делают гигантскую военную базу, население которой будет состоять, в основном, из рашкиных военных.

Мы бы никогда не узнали, сколько бы голосов ху-ло набрал в Украине, потому что он бы не пережил даже одной встречи с избирателями.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:52

  Васенька написав:а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?

Я могу придбать, но не смогу содержать. Очень дорого для меня.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:03

  flyman написав:Лучше для всех, если так и останется.

з тобою все ясно. В ігнор.[/quote]
А список в подписи идет по дате добавления в игнор?? :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аааааа

Зацените видео

https://www.facebook.com/tetiana.montia ... 7755833533


В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...

...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"

И послушайте как народ их освистывает )))
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

— А кто такие эти полицейские? — спросила Селёдочка

— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от
грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители

— Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают

А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону?
Да мне всё равно!

— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?

— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках всё: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! — Колосок пригорюнился. — Теперь вот явлюсь домой, — сказал он, — а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Н.Н.Носов. "Незнайка на Луне" Глава 31. 1965 г.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:12

  Tribeca написав:Аааааа

Зацените видео

https://www.facebook.com/tetiana.montia ... 7755833533


В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...

...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"

И послушайте как народ их освистывает )))


Посмотрел еще раз видео.

Это даже не дно - днище. Венец "ришучих рехформ".
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:19

  Tribeca написав:
  Tribeca написав:Аааааа
Зацените видео
https://www.facebook.com/tetiana.montia ... 7755833533

В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...
...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"
И послушайте как народ их освистывает )))

Посмотрел еще раз видео.
Это даже не дно - днище. Венец "ришучих рехформ".

Это уже ванговали https://www.youtube.com/watch?v=CuPeZtGlCTg
rusramzik
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