Васенька, ты ум, честь и совесть нашей страны. Даже несмотря на Кайен на б***.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:44
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:46
а стосовно вчорашнього замесу з чурками на лісовій.
то с14 це мусорська структура, яка ігнорується справжніми націоналістами та революціонерами.
звичайні шестерки авакяна...
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50
а чим тобі максік не подобається кайєн на литовських номерах???
тобі завидно та соромно що ти лузер та не можеш собі такого придбати?
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:50
В Крыму ПЦ потому что из него ударными темпами делают гигантскую военную базу, население которой будет состоять, в основном, из рашкиных военных.
Мы бы никогда не узнали, сколько бы голосов ху-ло набрал в Украине, потому что он бы не пережил даже одной встречи с избирателями.
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:52
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:03
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аааааа
Зацените видео
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...
...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"
И послушайте как народ их освистывает )))
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
— А кто такие эти полицейские? — спросила Селёдочка
— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!
По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от
грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители
— Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают
А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону?
Да мне всё равно!
— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?
— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках всё: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! — Колосок пригорюнился. — Теперь вот явлюсь домой, — сказал он, — а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!
Н.Н.Носов. "Незнайка на Луне" Глава 31. 1965 г.
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:12
Посмотрел еще раз видео.
Это даже не дно - днище. Венец "ришучих рехформ".
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:19
Это уже ванговали
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