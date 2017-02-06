Додано: Пон 28 тра, 2018 12:08

— А кто такие эти полицейские? — спросила Селёдочка



— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от

грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители



— Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают



А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону?

Да мне всё равно!



— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?



— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках всё: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! — Колосок пригорюнился. — Теперь вот явлюсь домой, — сказал он, — а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!



Н.Н.Носов. "Незнайка на Луне" Глава 31. 1965 г.