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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37

  Tribeca написав:Аааааа

Зацените видео

https://www.facebook.com/tetiana.montia ... 7755833533


В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...

...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"

И послушайте как народ их освистывает )))

ні, то було перегрупування групи при заході за ріг, чисто тактичний захід.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:15

  Tribeca написав:Аааааа

Зацените видео

https://www.facebook.com/tetiana.montia ... 7755833533


В ТОЙ ЧАС, КОЛИ НАЦИКИ ГРОМИЛИ РИНОК "ЛІСОВИЙ"...

...Доблесні поліцайки охороняли найдорожче - магазин "Рошен"

И послушайте как народ их освистывает )))

А с чего вы взяли, что полицейские охраняли магазин "Рошен"? Придумайте лучший ориентир на рынке, если необходимо собраться/перегруппироваться. Роллет №474? И вообще, делать перепост Татьяны Монтян ... это ... ладно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:18

ЖК Голосеево, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo

Выражаю благодарность Айрмаксу за материальное участие в съёмке видео.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:24

  baraka написав:ЖК Голосеево, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo

Выражаю благодарность Айрмаксу за материальное участие в съёмке видео.

Спасибо! Я уж думал, Вы никогда не закончите эту работу. Правда грандиозный комплекс? Наверное пришлось подзаряжать дрона, чтобы облет закончить?
ОН КРАСИВ, ИЗЫСКАН И ДО ПОСЛЕДНЕЙ МЕЛОЧИ ПРОДУМАН. ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК В СВОЕЙ ДОМАШНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ: В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОЛОСЕЕВО" - СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ.

Не я сказал - проверенная инфа с официального сайта.
Завидуйте нам с Унуноктием!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

  airmax78 написав:Спасибо! Я уж думал, Вы никогда не закончите эту работу. Правда грандиозный комплекс? Наверное пришлось подзаряжать дрона, чтобы облет закончить?


да, человечек использовал 2 повербанка.
там ещё есть "видео с этажа", но выложу на сайт позже (ещё нет соответствующего функционала).

PS: и Вам спасибо!
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максимка подкупил Барашку и тот снял ЖК Голосеево
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может, конечно, мне показалось, но на 5.13, вроде, там моя лоджия промелькнула и я стою машу рукой дрону.
Ну, супер, супер, конечно. Утерли нос всем злопыхателям типа "Голосеево - это фу-фу".
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Максимка подкупил Барашку и тот снял ЖК Голосеево
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo

Это называется не "подкупил", а поддержал проект и оплатил промоушн моего любимого ЖК. Не вижу в этом ничего плохого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:01

  airmax78 написав:В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.



То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли
Tribeca
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