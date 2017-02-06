Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:37
ні, то було перегрупування групи при заході за ріг, чисто тактичний захід.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:15
А с чего вы взяли, что полицейские охраняли магазин "Рошен"? Придумайте лучший ориентир на рынке, если необходимо собраться/перегруппироваться. Роллет №474? И вообще, делать перепост Татьяны Монтян ... это ... ладно.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:18
ЖК Голосеево, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo
Выражаю благодарность Айрмаксу за материальное участие в съёмке видео.
baraka
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:24
Спасибо! Я уж думал, Вы никогда не закончите эту работу. Правда грандиозный комплекс? Наверное пришлось подзаряжать дрона, чтобы облет закончить?
ОН КРАСИВ, ИЗЫСКАН И ДО ПОСЛЕДНЕЙ МЕЛОЧИ ПРОДУМАН. ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК В СВОЕЙ ДОМАШНЕЙ ВСЕЛЕННОЙ: В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОЛОСЕЕВО" - СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ.
Не я сказал - проверенная инфа с официального сайта.
Завидуйте нам с Унуноктием!
airmax78
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
airmax78 написав:
Спасибо! Я уж думал, Вы никогда не закончите эту работу. Правда грандиозный комплекс? Наверное пришлось подзаряжать дрона, чтобы облет закончить?
да, человечек использовал 2 повербанка.
там ещё есть "видео с этажа", но выложу на сайт позже (ещё нет соответствующего функционала).
PS: и Вам спасибо!
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:51
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:53
Может, конечно, мне показалось, но на 5.13, вроде, там моя лоджия промелькнула и я стою машу рукой дрону.
Ну, супер, супер, конечно. Утерли нос всем злопыхателям типа "Голосеево - это фу-фу".
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:54
Это называется не "подкупил", а поддержал проект и оплатил промоушн моего любимого ЖК. Не вижу в этом ничего плохого.
airmax78
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:57
В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
airmax78
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:01
airmax78 написав:
В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли
Tribeca
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