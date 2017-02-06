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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.



То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли

Я бы на месте Бараки подумал об открытии на базе бомбера "Супермаркета недвижимости". Заходишь на сайт, выбираешь комплекс, дом, этаж, планировку, смотришь вид из квартиры, бронируешь. Ну, дальше, уже можно и в ОП подскочить - формальности закончить.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.



То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли

Попёрли вниз?
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:13

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
  airmax78 написав:В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.



То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли

Я бы на месте Бараки подумал об открытии на базе бомбера "Супермаркета недвижимости". Заходишь на сайт, выбираешь комплекс, дом, этаж, планировку, смотришь вид из квартиры, бронируешь. Ну, дальше, уже можно и в ОП подскочить - формальности закончить.

Я бы на его месте, прикрутил блог и заказывал бы у нас с тобой и трибекой тексты. Ещё юра теплотехник интересно писал.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, отличная идея!!

Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.

Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.

А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.


У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?

Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..

Печаль.

Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27

  Tribeca написав:Уну, отличная идея!!

Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.

Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.

А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.


У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?

Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..

Печаль.

Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.

Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Ирония судьбы.

Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.


Почему ты думаешь что мы исчезнем?

Этот форум, как и весь КРЖН - для некоторых людей - болезненная страсть, привязанность, мания, альтерэго.

Ты же не пропал с ветки, когда сдал свою трешку на ПОХе неграм и студенткам-селючкам.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:37

  airmax78 написав:Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
наконец то это начали понимать!Юра это величина!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:05

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максимка подкупил Барашку и тот снял ЖК Голосеево
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo

Это называется не "подкупил", а поддержал проект и оплатил промоушн моего любимого ЖК. Не вижу в этом ничего плохого.

збиратесь ще раз толкнуть прелэсць?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:08

  Tribeca написав:Уну, отличная идея!!

Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.

Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.

А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.


У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?

Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..

Печаль.

Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.

менопауза? климакс? геморой?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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