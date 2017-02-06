Додано: Пон 28 тра, 2018 14:22

Уну, отличная идея!!



Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.



Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.



А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.





У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?



Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..



Печаль.



Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.