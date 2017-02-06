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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06
Tribeca написав: airmax78 написав:
В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли
Я бы на месте Бараки подумал об открытии на базе бомбера "Супермаркета недвижимости". Заходишь на сайт, выбираешь комплекс, дом, этаж, планировку, смотришь вид из квартиры, бронируешь. Ну, дальше, уже можно и в ОП подскочить - формальности закончить.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:06
Tribeca написав: airmax78 написав:
В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли
Попёрли вниз?
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:13
airmax78 написав: Tribeca написав: airmax78 написав:
В ЖК, аэрооблеты которых выложены на бомбере, квартиры продаются, в среднем, на 15% дороже и в два раза быстрее, чем в аналогичных комплексах, которых на бомбере нет.
То то я думаю чего Патриотика и Круши так в цене поперли
Я бы на месте Бараки подумал об открытии на базе бомбера "Супермаркета недвижимости". Заходишь на сайт, выбираешь комплекс, дом, этаж, планировку, смотришь вид из квартиры, бронируешь. Ну, дальше, уже можно и в ОП подскочить - формальности закончить.
Я бы на его месте, прикрутил блог и заказывал бы у нас с тобой и трибекой тексты. Ещё юра теплотехник интересно писал.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:15
Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:22
Уну, отличная идея!!
Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.
Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.
А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.
У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?
Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..
Печаль.
Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.
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Tribeca
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27
Tribeca написав:
Уну, отличная идея!!
Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.
Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.
А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок.
У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?
Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..
Печаль.
Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.
Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:34
Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав:
Ирония судьбы.
Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.
Почему ты думаешь что мы исчезнем?
Этот форум, как и весь КРЖН - для некоторых людей - болезненная страсть, привязанность, мания, альтерэго.
Ты же не пропал с ветки, когда сдал свою трешку на ПОХе неграм и студенткам-селючкам.
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Tribeca
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Додано: Пон 28 тра, 2018 14:37
airmax78 написав:
Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
наконец то это начали понимать!Юра это величина!
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dimson
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:05
airmax78 написав:
Это называется не "подкупил", а поддержал проект и оплатил промоушн моего любимого ЖК. Не вижу в этом ничего плохого.
збиратесь ще раз толкнуть прелэсць?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:08
Tribeca написав:
Уну, отличная идея!!
Мне честно говоря последний год, как я окончательно стал лендлордом - вообще делать нехрен, времени свободного куча.
Я только от скуки и интереса склоняюсь принять предложение иностраниш босса и свалить поработать.
А так бы из дома, или из бунгало на Мальдивах бы пописывал бы темы про недвижимость- совместить хобби и заработок. У меня кстати очень тестостерон упал за год, уже на Мальвин почти не тянет. Не могу понять в чем причина - неужели валяния на диване так плохо на мне сказываются?
Даже подумываю к бывшей жене вернуться - все таки дети, да и секса меньше нужно, не то что молодой мальвине. Ну и борщи она вкуснючие варила..
Печаль.
Как только чего то в жизни достигаешь - оказывается это тебе не нужно или уже не актуально. Ирония судьбы.
менопауза? климакс? геморой?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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