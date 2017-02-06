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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1212121312141215>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:12

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Ирония судьбы.

Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.


Почему ты думаешь что мы исчезнем?

Этот форум, как и весь КРЖН - для некоторых людей - болезненная страсть, привязанность, мания, альтерэго.

Ты же не пропал с ветки, когда сдал свою трешку на ПОХе неграм и студенткам-селючкам.

о, кажеццо, на подході новий план окруженія Куйова.
Тільки що мав співбесіду із Ізраільом.
Офіс в районі м.Позняки, вул. Урловська.
Надо ізучить географію потенциальной каваліркі.
Якщо дадуть охвер - прощай бучаньский цокаль.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максимка подкупил Барашку и тот снял ЖК Голосеево
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo

Это называется не "подкупил", а поддержал проект и оплатил промоушн моего любимого ЖК. Не вижу в этом ничего плохого.

збиратесь ще раз толкнуть прелэсць?

Это золотое правило любого инвестора: вошел в инвестицию - начинай готовиться к выходу. МБА епта!
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:18

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Ирония судьбы.

Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.


Почему ты думаешь что мы исчезнем?

Этот форум, как и весь КРЖН - для некоторых людей - болезненная страсть, привязанность, мания, альтерэго.

Ты же не пропал с ветки, когда сдал свою трешку на ПОХе неграм и студенткам-селючкам.

если помнишь, меня несколько лет не было
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:20

  airmax78 написав:
  dimson написав:
  airmax78 написав:Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
наконец то это начали понимать!Юра это величина!

Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи.
Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче.
Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной.
И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.

мне только что перезвонили из салона... готовы снизить цену... машинка скромная 15 куе. ещё и скидку завтра скажут... так покататься пока Теслу не куплю.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина!

Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи.
Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче.
Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной.
И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.

мне только что перезвонили из салона... готовы снизить цену... машинка скромная 15 куе. ещё и скидку завтра скажут... так покататься пока Теслу не куплю.

Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:27

  Васенька написав:тут з поцреотів ніхто не був в боях на майдані, крім мене :)
а про даунбас взагалі смішно питати

І це не дивно. Адже пОЦреот на гілці лише Ти.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:о, кажеццо, на подході новий план окруженія Куйова.
Тільки що мав співбесіду із Ізраільом.
Офіс в районі м.Позняки, вул. Урловська.
Надо ізучить географію потенциальной каваліркі.
Якщо дадуть охвер - прощай бучаньский цокаль.

Вперет специально для Вас КМБ скоро запускает новый проект ЖК Урловский https://kmb.ua/objects/zhiloj-kompleks- ... alnaya-11/
Востаннє редагувалось olgerd в Пон 28 тра, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:37

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина!

Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи.
Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче.
Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной.
И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.


Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/n ... tor;fb_AUV
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:42

  Iskander написав:
  airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/n ... tor;fb_AUV

Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:46

  airmax78 написав:
  Iskander написав:
  airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/n ... tor;fb_AUV

Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.

І ціна була не 601, а 688 кгрн.

А5 30 авто розібрати за 4 години після оголошення на інфокарі...
Всім процвітання!
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