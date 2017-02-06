Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Натали, скажу тебе страшную штуку. Как только твою ЖК Вонючка сдадут, ты сделаешь ремонт и исчезнешь с ветки. И Владик Харьковский тоже. Одно успокаивает что сдадут ЖК Вонючка и Эврика нескоро.
Почему ты думаешь что мы исчезнем?
Этот форум, как и весь КРЖН - для некоторых людей - болезненная страсть, привязанность, мания, альтерэго.
Ты же не пропал с ветки, когда сдал свою трешку на ПОХе неграм и студенткам-селючкам.
о, кажеццо, на подході новий план окруженія Куйова. Тільки що мав співбесіду із Ізраільом. Офіс в районі м.Позняки, вул. Урловська. Надо ізучить географію потенциальной каваліркі. Якщо дадуть охвер - прощай бучаньский цокаль.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Юры очень не хватает. Очень. Я бы сказал, что ветка осиротела без Юры. Юрий, вернитесь!
наконец то это начали понимать!Юра это величина!
Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи. Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче. Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной. И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.
мне только что перезвонили из салона... готовы снизить цену... машинка скромная 15 куе. ещё и скидку завтра скажут... так покататься пока Теслу не куплю.
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dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина!
Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи. Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче. Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной. И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.
мне только что перезвонили из салона... готовы снизить цену... машинка скромная 15 куе. ещё и скидку завтра скажут... так покататься пока Теслу не куплю.
Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
flyman написав:о, кажеццо, на подході новий план окруженія Куйова. Тільки що мав співбесіду із Ізраільом. Офіс в районі м.Позняки, вул. Урловська. Надо ізучить географію потенциальной каваліркі. Якщо дадуть охвер - прощай бучаньский цокаль.
dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина!
Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи. Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче. Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной. И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.
Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
І ціна була не 601, а 688 кгрн.
А5 30 авто розібрати за 4 години після оголошення на інфокарі...