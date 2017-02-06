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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1212121312141215

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 869
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
182
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
161
Якість будівництва
16%
135
Всього голосів : 869
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:46

  airmax78 написав:
  Iskander написав:
  airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/n ... tor;fb_AUV

Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.

І ціна була не 601, а 688 кгрн.

А5 30 авто розібрати за 4 години після оголошення на інфокарі...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/articles/rassledovani ... trany.html

Не знаю что там с машинами, а цены на недвигу камнем вниз.
Скоро недвигу бесплатно раздавать будут.

Пруф:

известный провластный блогер, волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним в Фейсбуке "Мартин Брест") задекларировал покупку 102-метровой квартиры в Киеве по цене 78 долларов за квадратный метр.
Дом 200кв.м он купил вообще за 60$.

Главное быть патриотом. Желательно еще и волонтером.

Предлагаю ориентироваться на эти цены, а не на индексы домиков.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:19

Tribeca
Вата только по ватным сайтам и бегает.
МБА, хуле
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:26

  airmax78 написав:
  Iskander написав:
  airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции.
Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/n ... tor;fb_AUV

Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.

уже три недели назад не было, я когда понял что с гольфом пролёт хотел а3 седан взять... тоже не успел... ну и фиг с ними значит возьму за 15 машину попроще... и буду ждать теслу
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:26

Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться.
Хороший праздник все-таки Троица!
Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку!
Кучу новых ников просто перевозбудилось!
Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем!
Полностью спалил себя Ладу!
Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно!
А платит не форум,а прорашистские олигархи,"патриоты в вышиванках"
А Синус таки был прав!
Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал!
Извини,Синус,что не поверил!
Востаннє редагувалось Trast в Пон 28 тра, 2018 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:28

  Trast написав:Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться.
Хороший праздник все-таки Троица!
Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку!
Кучу новых ников просто перевозбудилось!
Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем!
Полностью спалил себя Ладу!
Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно!
А Синус таки был прав!
Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал!
Извини,Синус,что не поверил!

у нас тут свой мир... иди отсюда...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Trast написав:Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться.
Хороший праздник все-таки Троица!
Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку!
Кучу новых ников просто перевозбудилось!
Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем!
Полностью спалил себя Ладу!
Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно!
А Синус таки был прав!
Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал!
Извини,Синус,что не поверил!

у нас тут свой мир... иди отсюда...

Конечно,как скажешь пророссийское чмо.
Trast
 
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